Pereira afrontaría nueva demanda: exjugador del club acusa millonaria deuda

Rafael Dudamel, Yesus Cabrera, Carlos Darwin Quintero, entre otros referentes de la plantilla están en alerta máxima para definir sus respectivos futuros en el 2026. Todo inició con Dudamel que decidió dar por terminado su ciclo en el Deportivo Pereira y renunciar el miércoles 29 de octubre por la insostenible situación de la falta de pagos.

Ya son más de dos meses que le deben a Rafael Dudamel y a otros jugadores que también les adeudan más de cuatro, seis y hasta ocho meses. Todo esto impacta fuertemente en el club y en el reconocimiento deportivo de la institución que tuvo que alinear un equipo Sub-20 en sus dos anteriores salidas de la Liga BetPlay.

Ante esta situación, el club ha venido pagando los respectivos salarios con el intento de ponerse al día, pero el tema ya se fue de las manos. Mucho de esto inició con la demanda de Gonzalo Lencina que acusó falta de pagos por parte del club y ahora se calienta una nueva demanda, según lo expresado por Samuel Duque en La FM Más Fútbol.

NUEVA DEMANDA ALERTA AL DEPORTIVO PEREIRA

Cuando Álvaro López estaba enviando los comunicados afirmando que poco a poco se estaban poniendo al día con las deudas, aparece otro dolor de cabeza para el Deportivo Pereira.

Samuel Duque filtró en La FM Más Fútbol que puede llegar otra demanda por parte del jugador Alejandro Piedrahita que salió del club en febrero de 2025.Piedrahita ahora juega en Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero el volante no olvidó al cuadro ‘Matecaña’ e interpondría una demanda.

El periodista afirmó que, “no sé si recuerdan que Alejandro Piedrahita salió del club ya hace un año casi por el tema de los pagos. A partir de ese momento entró en demandas al Deportivo Pereira. Se conoce que va por buen camino la demanda y al parecer, Deportivo Pereira tendrá que pagar mil quinientos millones de pesos en caso de decretarse el fallo”.

Con esta situación se aumentan las enormes deudas del Deportivo Pereira, que, no solo tienen que ver con la plantilla actual, sino con exjugadores que pasaron por la institución en anteriores años.

Alejandro Piedrahita, como Gonzalo Lencina, tienen derecho de exigir los pagos que no perciben de sus respectivos salarios en el Pereira. El club espera ponerse al día poco a poco para evitar sanciones como la pérdida del reconocimiento deportivo como sucedió con el Cúcuta Deportivo, pero todo se le aumentará con esta nueva demanda del jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.