Pereira en crisis: El equipo no quiere entrenar

No van a entrenar has que no se pague

Desde el año pasado el Deportivo Pereira pasa por una complicada situación económica y en este semestre parece ser que el equipo ya está cansado de la situación.

Informa Pipe Sierra que el equipo comunicó que no se entrenará más hasta que se den los pagos adeudados, confirmando que los jugadores ya no aguantan más la situación.

El Pereira que en las últimas campañas no lo había hecho mal entra ahora en un punto sin regreso, si no paga no se entrena el equipo y si no se entrena no se juega, es una situación muy delicada que los directivos tienen que corregir lo más pronto posible.