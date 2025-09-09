Cargando contenido

Deportivo Pereira Liga BetPlay 2025-I
Deportivo Pereira Liga BetPlay 2025-I
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 11:35

Pereira en crisis: El equipo no quiere entrenar

El equipo que no vive un buen momento futbolístico ahora también tiene problemas en las oficinas.

El deportivo Pereira, no pasa por un buen momento, aparte de estar afuera de los ocho clasificados viene de perder el clásico 1 por 0 frente a Once Caldas y de sufrir mucho para pasar en copa.  

Sin embargo, esta no es la máxima preocupación del equipo, que en las últimas horas entró en huelga y declaró que no van a entrenar hasta nuevo aviso.  

Lea también
Image
Deportivo Pereira

Pereira sufrió, jugó penaltis y clasificó a cuartos de Copa Betplay

Ver más

No van a entrenar has que no se pague 

Desde el año pasado el Deportivo Pereira pasa por una complicada situación económica y en este semestre parece ser que el equipo ya está cansado de la situación. 

Informa Pipe Sierra que el equipo comunicó que no se entrenará más hasta que se den los pagos adeudados, confirmando que los jugadores ya no aguantan más la situación. 

El Pereira que en las últimas campañas no lo había hecho mal entra ahora en un punto sin regreso, si no paga no se entrena el equipo y si no se entrena no se juega, es una situación muy delicada que los directivos tienen que corregir lo más pronto posible. 

Lea también
Image
Once Caldas venció a Pereira por la mínima y ganó el clásico cafetero

Once Caldas le tiró la jerarquía al Pereira y ganó el clásico cafetero

Ver más
Lea también
Image
Dayro Moreno habló sobre su posible retiro en otro club

No le quieren dar la mano al único representante en torneo internacional

Ver más

Que sigue para el Pereira 

En cuanto a lo netamente deportivo el Pereira que se encuentra noveno en liga a 1 punto del octavo, en la próxima jornada recibirá a Llaneros el 14 de septiembre de 2025 para después visitar Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó el 21 del mismo mes.  

Ahora los directivos son los únicos responsables de que el equipo regrese a los entrenamientos, mismos jugadores que están dispuestos a entrenar hoy mismo si efectivamente se realizan los pagos.  

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Deportivo Pereira

Deportivo Pereira

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Once Caldas

Once Caldas

Cargando más contenidos

Fin del contenido