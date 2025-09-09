Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 11:35
Pereira en crisis: El equipo no quiere entrenar
El equipo que no vive un buen momento futbolístico ahora también tiene problemas en las oficinas.
El deportivo Pereira, no pasa por un buen momento, aparte de estar afuera de los ocho clasificados viene de perder el clásico 1 por 0 frente a Once Caldas y de sufrir mucho para pasar en copa.
Sin embargo, esta no es la máxima preocupación del equipo, que en las últimas horas entró en huelga y declaró que no van a entrenar hasta nuevo aviso.
No van a entrenar has que no se pague
Desde el año pasado el Deportivo Pereira pasa por una complicada situación económica y en este semestre parece ser que el equipo ya está cansado de la situación.
Informa Pipe Sierra que el equipo comunicó que no se entrenará más hasta que se den los pagos adeudados, confirmando que los jugadores ya no aguantan más la situación.
El Pereira que en las últimas campañas no lo había hecho mal entra ahora en un punto sin regreso, si no paga no se entrena el equipo y si no se entrena no se juega, es una situación muy delicada que los directivos tienen que corregir lo más pronto posible.
🚨 Los jugadores del #Pereira avisaron ayer que no se entrenarán hasta que el equipo se ponga al día con los dineros adeudados. Esperan pronta respuesta para regresar 🔴🟡— Pipe Sierra (@PSierraR) September 9, 2025
👀 El entreno de la mañana se postergó y, si pagan en el transcurso del día, lo harán en la tarde pic.twitter.com/unleQQ5eza
Que sigue para el Pereira
En cuanto a lo netamente deportivo el Pereira que se encuentra noveno en liga a 1 punto del octavo, en la próxima jornada recibirá a Llaneros el 14 de septiembre de 2025 para después visitar Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó el 21 del mismo mes.
Ahora los directivos son los únicos responsables de que el equipo regrese a los entrenamientos, mismos jugadores que están dispuestos a entrenar hoy mismo si efectivamente se realizan los pagos.
Fuente
Antena 2