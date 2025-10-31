Actualizado:
Pereira recibe inesperado salvavidas; anunciaron una importante ayuda
El equipo 'matecaña' atraviesa una difícil situación financiera.
El Deportivo Pereira es tapa de los diarios más importantes del país, sin embargo, la razón de su protagonismo no es por destacados triunfos en el fútbol, sino lamentablemente por una situación crítica en el aspecto financiero.
Ante el complejo panorama donde los jugadores, cuerpo técnico y demás personal que trabajan para el Deportivo Pereira han sufrido incumplimiento en el pago de sus salarios, primas y demás prestaciones sociales por más de 4 meses, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y más recientemente el Ministerio del Trabajo han tomado acciones contra la institución, este último, realizando una medida cautelar de suspensión de labores al club.
Deportivo Pereira recibe ayuda de uno de sus patrocinadores
El conjunto ‘matecaña’ debe resolver las deudas con sus empleados en un tiempo estipulado en la medida cautelar, por eso, las directivas del club se deben mover rápido para no perder el reconocimiento deportivo y posteriormente sufrir la prohibición de participar en torneos oficiales de Dimayor.
Mientras corren horas claves en la conclusión de esta situación, el equipo ha recibido una muy buena noticia, pues la Empresa de Energía de Pereira ha lanzado un comunicado en el que anuncia una ayuda económica que irá destinada a pagar una parte de la nómina de empleados que se han visto afectados por el incumplimiento de la directiva ‘matecaña’.
Inyección económica para el Deportivo Pereira
La Empresa de Energía de Pereira, uno de los patrocinadores del conjunto del eje cafetero, ha decidido apoyar al club en esta difícil situación y anunció que el pago pendiente por su servicio será para ayudar a solucionar las deudas que se presentan.
La entidad deja claro su sentido de pertenencia con la institución ‘matecaña’, la cual ha venido acompañando desde hace tres años como patrocinador y espera con entusiasmo seguir siendo parte del Deportivo Pereira.
