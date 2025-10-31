Pereira recibe inesperado salvavidas; anunciaron una importante ayuda

El Deportivo Pereira es tapa de los diarios más importantes del país, sin embargo, la razón de su protagonismo no es por destacados triunfos en el fútbol, sino lamentablemente por una situación crítica en el aspecto financiero.

Ante el complejo panorama donde los jugadores, cuerpo técnico y demás personal que trabajan para el Deportivo Pereira han sufrido incumplimiento en el pago de sus salarios, primas y demás prestaciones sociales por más de 4 meses, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y más recientemente el Ministerio del Trabajo han tomado acciones contra la institución, este último, realizando una medida cautelar de suspensión de labores al club.

