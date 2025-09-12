Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 18:47
Pereira se anticipa a la salida de Dudamel y dialoga con dos técnicos
El entrenador de 52 años podría terminar su vínculo para dirigir a la Selección Venezuela.
La no clasificación de la Selección Venezuela al repechaje a la Copa del Mundo 2026 trajo consigo la salida del entrenador Fernando 'Bocha' Batista del banquillo de la Vinotinto, y desde han sonado varios nombres para remplazarlo.
Inicialmente se comentó que Gerardo Martino, Luis Zubeldía y Ricardo Gareca fueron las primeras opciones que contempló la FVF para el cargo, más teniendo en cuenta que ninguno de estos tiene equipo actualmente. No obstante, ahora quien más fuerza toma para dirigir a Venezuela es Rafael Dudamel.
Puede leer: Selección Colombia: Jesurún reveló el DT que iba a remplazar a Lorenzo
Pese a que Dudamel actualmente dirige a Deportivo Pereira e interrumpir el contrato implicaría pagarle una alta suma de dinero a los Matecañas, en la Federación Venezolana de Fútbol no encuentran un problema, y están dispuestos a desembolsar el dinero.
En ese caso, las negociaciones entre Dudamel y la FVF avanzan, mientras que Deportivo Pereira analiza nombres para suplir al entrenador venezolano, quien actualmente es uno de los mejores entrenadores del rentado local, recordando que ya sacó campeón a Deportivo Cali y al Atlético Bucaramanga.
La intención de la dirigencia de Pereira, si finalmente sufre la salida de Dudamel, es mirar entrenadores que en la actualidad estén libres para no encontrar 'trabas' en las negociaciones; además se tiene como objetivo contratar a un técnico que ya haya sido campeón del fútbol colombiano.
Deportivo Pereira: Técnicos candidatos para remplazar a Rafael Dudamel
En ese orden de ideas hay dos técnicos que están en el radar para remplazar a Rafael Dudamel en Deportivo Pereira: Arturo Reyes y Juan Carlos Osorio. Ambos ya habían sonado en el pasado reciente, cuando justamente el club se decantó por el venezolano.
Arturo Reyes, de 56 años, fue el DT campeón con Junior en el segundo semestre de 2023 y ganó oro con la Selección Colomnbia en los Juegos Centroamericanos de 2018. Su último club fue Sport Boys del Callao (Perú), donde dirigió diez partidos (2V, 2E, 6D) entre mayo y agosto de 2025.
Le puede interesar: Efraín Juárez busca un fichaje para Pumas y se fija en un ex Millonarios
Juan Carlos Osorio, risaraldense, de 64 años, ganó un título con Once Caldas y seis con Atlético Nacional. Su experiencia más reciente fue al frente de Xolos de Tijuana hasta marzo de este año, pero también es recordado por dirigir a las selecciones de México y Paraguay.
Primero habrá que definir la salida de Rafael Dudamel para que Deportivo Pereira haga una oferta formal por Reyes u Osorio, lo cierto es que la marcha del venezolano parece encaminada y ya hubo un primer acercamiento con los candidatos a sucederlo.
Fuente
Antena 2