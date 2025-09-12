Pereira se anticipa a la salida de Dudamel y dialoga con dos técnicos

La no clasificación de la Selección Venezuela al repechaje a la Copa del Mundo 2026 trajo consigo la salida del entrenador Fernando 'Bocha' Batista del banquillo de la Vinotinto, y desde han sonado varios nombres para remplazarlo.

Inicialmente se comentó que Gerardo Martino, Luis Zubeldía y Ricardo Gareca fueron las primeras opciones que contempló la FVF para el cargo, más teniendo en cuenta que ninguno de estos tiene equipo actualmente. No obstante, ahora quien más fuerza toma para dirigir a Venezuela es Rafael Dudamel.

Pese a que Dudamel actualmente dirige a Deportivo Pereira e interrumpir el contrato implicaría pagarle una alta suma de dinero a los Matecañas, en la Federación Venezolana de Fútbol no encuentran un problema, y están dispuestos a desembolsar el dinero.

En ese caso, las negociaciones entre Dudamel y la FVF avanzan, mientras que Deportivo Pereira analiza nombres para suplir al entrenador venezolano, quien actualmente es uno de los mejores entrenadores del rentado local, recordando que ya sacó campeón a Deportivo Cali y al Atlético Bucaramanga.

La intención de la dirigencia de Pereira, si finalmente sufre la salida de Dudamel, es mirar entrenadores que en la actualidad estén libres para no encontrar 'trabas' en las negociaciones; además se tiene como objetivo contratar a un técnico que ya haya sido campeón del fútbol colombiano.