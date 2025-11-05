Pereira se desarma: los 11 jugadores que no seguirán en el 2026

Sin duda alguna, las cosas no caminan de la mejor manera para el Deportivo Pereira después de que se filtrara que el club le debe gran parte del salario a sus jugadores, cuerpo técnico y a los funcionarios. A algunos dos, a otros cuatro, otros seis y hasta ocho meses que no cobran nada.

Esta crisis administrativa por la que transita el Deportivo Pereira le trajo grandes consecuencias a la institución que soñaba con clasificar al selecto grupo de los ocho primeros, pero la gestión del presidente Álvaro López terminó en tener que alinear a la Sub-20 frente a Águilas Doradas y Deportivo Pasto en goleadas en contra.

Rafael Dudamel renunció a su cargo como entrenador del Deportivo Pereira, mientras que el Ministerio del Trabajo suspendía actividades en el cuadro pereirano hasta que no se adeude completamente los salarios. A su vez, Carlos Darwin Quintero rescindió su contrato. Sin embargo, no será el único en irse de la institución ante esta situación.

LOS ONCE JUGADORES QUE NO SEGUIRÁN EN EL DEPORTIVO PEREIRA PARA EL 2026

Además de Carlos Darwin Quintero, otros dos jugadores acabaron sus respectivos contratos y no forman más parte del cuadro risaraldense. Se trata de Samy Merheg, delantero goleador colombo libanés que seguramente continuará su carrera en Europa con el interés del Famalicao portugués y Yúber Quiñones con futuro incierto.

Con estos dos que se suman a Carlos Darwin, ya son tres futbolistas que no siguen para el 2026, y, que, de hecho, no terminarán los meses que quedan del año. Aparte de estos jugadores importantes para el club, hay una lista larga de referentes que no harán parte del club.

De acuerdo con Felipe Sierra, Salvador Ichazo tampoco seguiría dentro de la institución. Ya lo había tentado el Deportivo Cali en anteriores mercados de fichajes, y, ante esta situación que vive el club se consolidaría la salida del uruguayo por su alto precio.

Aparte de estos cuatro jugadores, la lista se estira ante la terminación de contrato de siete jugadores que acaban sus vínculos el 31 de diciembre de 2025 y que, posiblemente con lo que está viviendo el Deportivo Pereira, no serían renovados para la siguiente temporada.

Entre los jugadores que acaban sus respectivos contratos aparecen nombres interesantes como el de Kelvin Osorio y Yesus Cabrera, dos de los referentes y veteranos de la institución, Jordy Monroy que llegó para este segundo semestre del 2025 proveniente de Independiente Santa Fe, Adrián Estacio, Felipe Mosquera, Jaime Díaz y Jhon Largacha.

El futuro de la mayoría de los jugadores es una incógnita. De Carlos Darwin se habla de que negocia con clubes de la Liga BetPlay, Yesus Cabrera podría recalar en el América de Cali y Jhon Largacha, en principio, debería regresar a Millonarios, dado que sus derechos deportivos pertenecen al cuadro albiazul.