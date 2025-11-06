Pereira suma nuevo problema: Millonarios demandaría por un jugador

Ya va casi un mes desde que todo se fue para abajo en el Deportivo Pereira. La crisis administrativa dejó en ruinas al club que tuvo que poner a una alineación Sub-20 cuando enfrentó a Águilas Doradas y Deportivo Pasto en las últimas fechas. La falta de pagos a los jugadores que varían entre dos, cuatro, seis y hasta ocho meses se han convertido en el principal problema, pero no es el único.

A raíz del incumplimiento del salario a varios jugadores, cuerpo técnico y directivos, Rafael Dudamel renunció, Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg y Yúber Quiñones también lo hicieron. El Ministerio del Trabajo suspendió labores del club y este jueves 6 de noviembre, abrieron investigación al club.

Sumado a todo este problema que deja muy mal parado a Álvaro López, presidente del club y a la institución, Millonarios podría agudizar la crisis del Deportivo Pereira por una nueva demanda que inquietaría a los ‘Matecañas’ por un caso concreto de un jugador.

MILLONARIOS PODRÍA DEMANDAR AL PEREIRA POR YÚBER QUIÑONES

De acuerdo con información de primera mano de Alejandro Pino Calad en el programa La Titular de este jueves 6 de noviembre, los problemas del Pereira podrían crecer justamente por Millonarios que podría tomar cartas en el asunto en la salida de Yúber Quiñones.

Y es que, Pino Calad afirmó que, “esto es un bombazo. Millonarios perdió a un jugador que le prestó al Pereira porque como no le pagó el Pereira, el jugador quedó libre. Ese jugador se va a ir al fútbol brasileño. A Millonarios le puede entrar una plata por derecho de formación, pero Millonarios va a terminar demandando al Pereira porque en el contrato de préstamo estaba que, si el jugador salía, le correspondía el 40% de la transferencia”.

Yúber Quiñones ya rescindió su contrato con el Deportivo Pereira y ya no era propiedad de Millonarios, después de que sellaran la venta del canterano al cuadro risaraldense con un acuerdo por la venta del jugador si se daba una transferencia en un futuro.

En ese sentido, el futbolista ya no tenía nada que ver con Millonarios y pasó a ser propiedad del Pereira. La negociación entre los albiazules y los pereiranos se saldó por 200,000 dólares y aseguraron un 40% en caso de una venta. Ahora que el jugador quedó libre y ante la ausencia de los pagos, los bogotanos no percibirán una importante suma de dinero.

MILLONARIOS NO SACARÁ PROVECHO DE VENTAS

El caso de Yúber se asemeja al de Neiser Villarreal que también saldrá al fútbol brasileño con un acuerdo que selló con el Cruzeiro. Neiser, que no se ha presentado a los entrenamientos de Millonarios quedará libre en diciembre y se uniría al cuadro de Belo Horizonte.

Como salió libre, Cruzeiro no tendrá que pagar nada por adquirir al jugador, por lo cual, Millonarios no percibirá ningún dinero por la venta del canterano. Seguramente también tendrá reconocimiento por derechos de formación y sería lo único que percibirán. Lo mismo sucede con el caso de Yúber Quiñones que quedará libre del Pereira.