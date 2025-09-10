Pereira tomó decisión tras la polémica protesta de sus jugadores

Recientemente Deportivo Pereira volvió a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano por los malos resultados que ha venido obteniendo en los últimos duelos de la Liga BetPlay y por el polémico momento que también están protagonizando los jugadores.

Los futbolistas de Pereira decidieron hacer una protesta y dejar de lado un par de jornadas de entrenamiento con el propósito de hacer sentir su descontento a las directivas de la institución tras la falta de pagos. Sin embargo, todo parece indicar que la situación ya ase arregló entre ambas partes y regresarían pronto a ponerse al día en cuanto a entrenamientos.

Pereira llegó a un acuerdo de pago con sus jugadores

Deportivo Pereira ha venido de más a menos desde que Rafael Dudamel tomó el cargo de director técnico, aunque no necesariamente por estrategias del venezolano, sino por cuestiones más internas que justamente vienen de afectar también drásticamente a Deportivo Cali.

Al cuadro 'azucarero' también se le vio bastante golpeado en el semestre de apertura de la temporada 2025 tras una serie de problemas económicos que agobiaban a toda la institución. Este problema parece haberse trasladado hasta Pereira, ya que la institución no ha hecho efectivos varios pagos a los jugadores de la plantilla, lo que claramente desmotiva y lleva a que los resultados no sean los mejores.