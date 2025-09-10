Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 16:08
Pereira tomó decisión tras la polémica protesta de sus jugadores
Dirigentes de Deportivo Pereira ya tomaron una decisión y confirmaron el siguiente paso tras la protesta de sus jugadores.
Recientemente Deportivo Pereira volvió a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano por los malos resultados que ha venido obteniendo en los últimos duelos de la Liga BetPlay y por el polémico momento que también están protagonizando los jugadores.
Los futbolistas de Pereira decidieron hacer una protesta y dejar de lado un par de jornadas de entrenamiento con el propósito de hacer sentir su descontento a las directivas de la institución tras la falta de pagos. Sin embargo, todo parece indicar que la situación ya ase arregló entre ambas partes y regresarían pronto a ponerse al día en cuanto a entrenamientos.
Pereira llegó a un acuerdo de pago con sus jugadores
Deportivo Pereira ha venido de más a menos desde que Rafael Dudamel tomó el cargo de director técnico, aunque no necesariamente por estrategias del venezolano, sino por cuestiones más internas que justamente vienen de afectar también drásticamente a Deportivo Cali.
Al cuadro 'azucarero' también se le vio bastante golpeado en el semestre de apertura de la temporada 2025 tras una serie de problemas económicos que agobiaban a toda la institución. Este problema parece haberse trasladado hasta Pereira, ya que la institución no ha hecho efectivos varios pagos a los jugadores de la plantilla, lo que claramente desmotiva y lleva a que los resultados no sean los mejores.
Aunque todo parece indicar que ya se habría llegado a un acuerdo entre ambas partes, en donde la dirigencia del club se comprometió a llevar a cabo los respectivos pagos en los próximos días, por lo que los jugadores regresarían a entrenamientos en la jornada de la tarde del 10 de septiembre.
Próximo partido de Pereira en la Liga BetPlay
El siguiente reto de Dudamel con Deportivo Pereira será en el marco de la fecha 11 cuando auspicie en condición de local ante Llaneros. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Centenario el domingo 14 de septiembre.
