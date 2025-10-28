Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 06:44
Pereira va de mal en peor y la Sub20 da la cara: DT agradeció su labor
Pereira volvió a caer goleado en la Liga BetPlay, pero el DT resaltó la gran labor de los jugadores Sub 20 y les agradeció.
Inició la fecha 18 de la Liga BetPlay con una lluvia de goles en el Estadio Libertad, escenario deportivo que fue testigo de como Pasto regresaba a la victoria en el certamen frente a un golpeado Pereira.
El equipo comandado por Rafael Dudamel no pasa por su mejor momento en la competencia, la crisis económica ha afectado de gran manera la parte futbolística del club y eso se ha visto reflejado en los resultados que cada vez hunden más al equipo en la tabla de posiciones, aunque hay que tomar en cuenta que quienes están sacando la cara por la institución son los jugadores Sub 20, a quienes agradeció el técnico interino, Cristian Galíndez.
Solo queda resaltar la labor de los jugadores Sub 20 en Pereira
Deportivo Pereira sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque no han podido hallar una solución para recuperar a los jugadores del primer equipo, sino porque es el segundo partido en el que reciben cuatro goles, esta vez por obra de Pasto.
Este resultado no es tan sorpresivo tomando en cuenta que quienes están jugando en este momento son los juveniles de la institución y a quienes les hace falta un largo recorrido profesional, razón por la cual no se está juzgando con el mismo nivel que a una categoría mayor, sino que al contrario, se les está resaltando su labor, tal como lo hizo Cristian Galíndez.
"Quiero resaltar mucho el trabajo de divisiones menores que son las personas encargadas del grupo. Para nadie es un secreto que nosotros tuvimos que conformar los jugadores el sábado y al siguiente día viajar. Hace parte de la competitividad, tienen que tener experiencia con este tipo de cosas y nos apoyamos mucho con el grupo de trabajo, el cuerpo técnico del primer equipo para no perder el foco en la competencia y los vamos llevando paso a paso. Estamos asombrados del arquero y de varios jugadores, quiero resaltar todo lo bueno y ya depende de ellos si quieren resaltar sus carreras y seguir creciendo".
Próximo partido de Pereira en la Liga BetPlay
El cuadro 'matecaña' sumó su tercera derrota de manera consecutiva y el cierre de la Liga parece que será igual de desastroso, ya que se enfrentarán a Independiente Medellín en el marco de la fecha 19. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas el sábado 1 de noviembre sobre las 18:10 hora local.
Antena 2