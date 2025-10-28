Pereira va de mal en peor y la Sub20 da la cara: DT agradeció su labor

Inició la fecha 18 de la Liga BetPlay con una lluvia de goles en el Estadio Libertad, escenario deportivo que fue testigo de como Pasto regresaba a la victoria en el certamen frente a un golpeado Pereira.

El equipo comandado por Rafael Dudamel no pasa por su mejor momento en la competencia, la crisis económica ha afectado de gran manera la parte futbolística del club y eso se ha visto reflejado en los resultados que cada vez hunden más al equipo en la tabla de posiciones, aunque hay que tomar en cuenta que quienes están sacando la cara por la institución son los jugadores Sub 20, a quienes agradeció el técnico interino, Cristian Galíndez.

Solo queda resaltar la labor de los jugadores Sub 20 en Pereira

Deportivo Pereira sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque no han podido hallar una solución para recuperar a los jugadores del primer equipo, sino porque es el segundo partido en el que reciben cuatro goles, esta vez por obra de Pasto.

Este resultado no es tan sorpresivo tomando en cuenta que quienes están jugando en este momento son los juveniles de la institución y a quienes les hace falta un largo recorrido profesional, razón por la cual no se está juzgando con el mismo nivel que a una categoría mayor, sino que al contrario, se les está resaltando su labor, tal como lo hizo Cristian Galíndez.