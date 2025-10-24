Pereira vs Águilas Doradas EN VIVO 24 de octubre: cómo ver Liga BetPlay

Inicia la fecha 17 de la Liga BetPlay, en donde las dos escuadras protagonistas serán Pereira vs Águilas Doradas, las cuales llegan con un presente deportivo bastante similar y con la obligación de sumar un resultado positivo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Pereira llega a enfrentamiento auspiciando como local, pero con una temporada para el olvido al estar ubicado en la casilla 14 con tan solo 18 unidades y una dura eliminación en la Copa BetPlay.

Mientras que Águilas Doradas, bajo el mando de Jonathan Risueño, ha venido ascendiendo, se encuentra en la novena casilla, pero para este duelo ante los deberá sumar de a tres unidades si quiere confirmar su clasificación a la siguiente instancia.

Siga Pereira vs Águilas Doradas EN VIVO 24 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Pereira vs Águilas Doradas se jugará en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a partir de las 20:10 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:10 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.