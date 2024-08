Deportivo Pereira y Boyacá Chicó se citan en el partido por la fecha 4 de la Liga Betplay 2024-2. Ambos conjuntos llegan en búsqueda de una victoria para buscar acomodarse en la tabla de posiciones en el torneo del segundo semestre del año.

Del lado de los dirigidos por Luis Fernando Suárez, la obligación manda a ganar el partido. El cuadro matecaña no tuvo un buen cierre en el semestre anterior y busca hacer una gran campaña en el remate del año. Los locales ganaron ante Cali y empataron ante Medellín, pero cayeron en su último juego ante Deportivo Pasto.

La escuadra de Tunja sabe que no será nada sencillo quedarse con el duelo ante los risaraldenses. El cuadro ajedrezado perdió ante Once Caldas, Junior y DIM. Hasta el momento no suman puntos y necesitan ganar para tomar respiro en la tabla del descenso.