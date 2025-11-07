Pereira vs Medellín EN VIVO, 7 de noviembre: hora y canal para ver Liga BetPlay

Después de dos duras derrotas del equipo Sub-20 del Deportivo Pereira ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto, el cuadro ‘Matecaña’ vuelve al ruedo para recibir la visita de un clasificado Deportivo Independiente Medellín que apunta para jugar los cuadrangulares semifinales con la ventaja deportiva, siempre y cuando ocupe la primera o segunda casilla.

Vea también: Argentina y España sufren contratiempo: FIFA cambió fecha de la Finalissima

Para el Deportivo Pereira ya no hay opciones de sellar alguna clasificación y solo juegan por la honra en medio de un torneo muy complicado por la crisis administrativa que acabó con la gestión de Rafael Dudamel, que significó la salida prematura de jugadores como Carlos Darwin Quintero o Samy Merheg, y, que, además, puso a que la Sub-20 jugara contra rivales directos.

Aunque se preveía que para este compromiso iban a jugar los futbolistas del equipo profesional, las últimas informaciones que llegaron desde Pereira indican que volverán a actuar con la Sub-20.

Medellín piensa también en la Copa BetPlay y tendría una nómina mixta para encarar a la Sub-20 del Pereira. Sin embargo, los antioqueños saben que no pueden perder unidades en la necesidad de sostener una ventaja deportiva que puede hacer efecto en las fases finales.

Con todos estos escenarios y con la superioridad en el papel del Medellín por la no actuación de los jugadores profesionales del Pereira, el Estadio Hernán Ramírez Villegas se despide de esta Liga BetPlay 2025-II en el último partido ‘Matecaña’ como local.

Le puede interesar: El '10' de lujo que podría llegar a Deportivo Cali

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO PEREIRA VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN POR LA FECHA 19 DE LA LIGA BETPLAY

El partido entre el Deportivo Pereira vs Deportivo Independiente Medellín se jugará este viernes 7 de noviembre en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. La pelota rodará a partir de las 6:10 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO DEPORTIVO PEREIRA VS DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Colombia, Ecuador y Perú: 6:10 P.M.

México: 5:10 P.M.

Lea también: Colombia se complicó solito: cuentas para clasificar en Mundial Sub 17

Bolivia y Venezuela: 7:10 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:10 P.M.