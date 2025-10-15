Pereira Vs Millonarios EN VIVO HOY 15 de octubre: hora y cómo ver la Liga BetPlay

Deportivo Pereira recibe este miércoles 15 de octubre a Millonarios en el Estadio Hernán Ramírez Villegas en partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor - II.

El equipo matecaña afronta el compromiso con el objetivo de mantener las esperanzas de meterse al grupo de los ocho. Los dirigidos por Rafael Dudamel son 16 con 15 puntos.

Pereira recibirá a Millonarios con la ausencia del delantero Samy Jr. Merheg, quien está disputando la fecha FIFA con la selección de el Líbano.

Por otro lado, Millonarios, con 17 puntos, intentará seguir por el camino del triunfo, ya que en la fecha anterior superó como local a América.

En caso de sumar una victoria, los 'embajadores' darán un paso importantísimo hacia la clasificación.