Pese a la derrota, Gamero resaltó lo que le gustó de Millonarios ante Junior

Millonarios, que sufrió varias bajas por lesión, perdió 2-0 ante Junior en su visita a Barranquilla por la Liga Betplay. El entrenador Alberto Gamero dio sus impresiones de lo ocurrido y, pese a la derrota, aseguró que hubo varios aspectos que le gustaron de la escuadra, como la idea de juego.

El timonel resaltó que las bajas del conjunto no impidieron que Millonarios hiciera una actuación destacada y ejerciera su idea de juego como el cuerpo técnico desea.

"Aun así llegamos y nos acercamos. No tuvimos la claridad para definir, pero a mí el equipo me gustó, me encantó porque vinimos a jugarle al Junior mano a mano. Uno se va triste por el resultado, pero lo que hicieron los muchachos me gustó. Era un partido para 1-0 o 1-1. Merecimos un poquito más", aseguró Gamero.

El estratega explicó lo que quería hacer cuando las lesiones empezaron a jugarle una mala pasada en pleno primer tiempo.

"Cuando se nos lesiona Guarín y entra Kliver (Moreno) seguimos bien. El equipo siguió bien porque el gol fue un doble rebote. Para el segundo tiempo, cuando sale (Diego) Abadía y entra (Ricardo) Márquez, y se lesiona, ahí sí se descompone el equipo en parte ofensiva porque tuvimos que poner a (Edgar) Guerra o Emerson (Rodríguez) por dentro siendo los dos extremos", recordó.

Por último, Gamero fue sincero al hablar de las diferencias entre el equipo titular y suplente.

"Indudablemente titular es titular, pero los que jugaron me dejaron tranquilo. La filosofía del equipo no se cambió. Intentamos hacer presión alta y juego de posesión. La idea no se cambió, el modelo no se cambió y perdimos un partido porque el fútbol es así. Hay que seguir trabajando y pensar en los otros partidos", concluyó.

Millonarios con su segunda derrota en el campeonato se queda en la séptima posición y tiene 13 puntos en 7 partidos jugados y una diferencia de gol de 2.