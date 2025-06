Picante 'Arriero' Herrera tras el empate de Once con Nacional: "soy montañerito que no sabe"

Picante declaración de Hernán Darío 'arriero' Herrera

Al término del partido, Hernán Darío 'arriero' Herrera dejó un picante mensaje al ser consultado sobre su estilo de dirigir y lo que le transmite al grupo de jugadores.

"Hoy les empató un montañerito que no sabe, así dicen, que es un montañerito que no sabe, que no sabe hablar, que no sabe de estrategia, que no sabe de metodología", afirmó.

Posteriormente, Herrera dejó un comentario, que para muchos fue una indirecta a otros entrenadores que llegan al Fútbol Profesional Colombiano con idea diferentes.

"Qué digan lo que quieran, simplemente soy un paisa que habla diferente, yo no soy argentino, no soy español ni vengo a hablar que juguemos en zona dos que busquemos al hombre libre, el quinto hombre, la zona 14 o la zona 50, vamos a mandar a los jugadores a jugar afuera del estadio", agregó.