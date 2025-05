Pimentel explotó por el arbitraje en la Liga BetPlay: "renuncien, no sean zánganos"

Protestas de Eduardo Pimentel

A través de sus redes sociales, Eduardo Pimentel explotó por las decisiones del árbitro y arremetió, principalmente en contra de la comisión arbitral.

"Comisión arbitral renuncien no sean zánganos, esto ya se salió de la madre. No le hagan más mal al fútbol no sean descarados. No les da vergüenza mañana ya todo el mundo se olvida aquí no va a pasar nada, quieren clasificar a otros a la brava. Háganlo por el fútbol comisión arbitral por Dios santísimo van a acabar con esta vaina no sean miserables", escribió Pimentel en una serie de publicaciones.