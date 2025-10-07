Pimentel explotó y denunció al VAR: “Son una vergüenza sin límites”

Ya han pasado dos días desde que Boyacá Chicó recibió la visita de Atlético Nacional en el Estadio La Independencia de Tunja. Durante la primera parte, todo marchaba bien para el cuadro local que dio el golpe inicial gracias a un golazo de tiro libre de Johan Bocanegra que sorprendió a David Ospina y que significó la tranquilidad boyacense.

Un equipo que pelea por no descender como lo es el Boyacá Chicó sufrió bastante en la última jugada del partido por un supuesto agarrón de Arlen Banguero a Alfredo Morelos en el área. Cuando el delantero ex Rangers sintió el contacto, se dejó caer y Nicolás Gallo, quien estaba encargado del VAR convenció a Jairo Mayorga para decretar la pena máxima.

Alfredo Morelos reveló que fue inteligente en la jugada y que se tiró después de ganarle la posición al zaguero y tras sentir el primer contacto por parte de su marca. Además de la sorpresiva declaración del delantero, los audios del VAR confirmaron que no debía ser penal. Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó no ocultó su inconformismo y denunció al arbitraje y a la designación arbitral.

“UNA VERGÜENZA QUE NO TIENE LÍMITES”; EDUARDO PIMENTEL SOBRE LA JUGADA DEL VAR

Una vez salieron los audios del VAR que confirmaron el error de Nicolás Gallo que hizo todo lo posible para cambiar la primera decisión de Jairo Mayorga, Eduardo Pimentel denunció los hechos como una vergüenza sin límites por el señalamiento al punto penal que significó el empate agónico de Nacional.

Las declaraciones de Pimentel fueron en contra de la tecnología, especialmente por quien estaba encargado de la herramienta, Nicolás Gallo. El dueño del Boyacá Chicó inició, “nuevamente, el VAR es protagonista en Tunja y adivinen quién lo integró nuevamente... sí señores, el juez VAR más sancionado y nefasto del FPC, Nicolás Gallo, quien cuenta con un gran prontuario, pero también con gran padrino dentro de la FCF”.

Eduardo Pimentel le achaca toda la responsabilidad a Nicolás Gallo que logró persuadir a Jairo Mayorga, “es el directamente responsable de hacer caer en un gravísimo error al juez central Mayorga, quien peca por su falta de carácter y de personalidad”. Además, agregó que, “Gallo en los audios es quien insiste y obliga a cambiar de opinión a Mayorga. Total, esto es una vergüenza que no tiene límites”.

“LE HA HECHO UN DAÑO AL FPC INMENSO”

Todas sus declaraciones se centraron en el VAR y en Nicolás Gallo. Y es que, esta no es la primera vez en la que el ibaguereño queda retratado por una decisión arbitral. En esta ocasión, no solo pecó por el error propio, sino que quedó en evidencia por Alfredo Morelos que aceptó haberse tirado.

Sumado a lo anterior, Eduardo Pimentel se fue de frente al encargado del VAR, “revisen ustedes y saquen conclusión, esto opinan los analistas arbitrales. Ya ustedes saben lo yo opino y es que Nicolás Gallo le ha hecho un daño al FPC inmenso y ha puesto en entredicho, junto a Carlos Betancourt, al arbitraje colombiano y su organización”.

Además, denunció que no es el único que piensa de esta manera y que hay presidentes y dueños de instituciones de la Liga BetPlay que también se han quejado, hasta tal punto de pedir la salida de estos árbitros, ”muchos presidentes me han llamado para solidarizarse y todos pedimos el retiro definitivo de estos sinvergüenzas”.