Pimentel rompió el silencio sobre el arbitraje y dijo que no twitteó por una gastritis

“Lo que sucedió fue que ayer estuvimos viajando desde las 12 del día desde Pereira a Bogotá, cuando llegué a Bogotá traía una gastritis muy fuerte del día anterior. Ya había estado en la clínica con el médico del equipo y ahorita también estuve en la clínica, así que tuve que quedarme en Bogotá. Estoy atendiendo la llamada desde acá”.

“No he podido llegar a Tunja que es donde puedo analizar bien la jugada. Me han llegado unas fotos, pero nada concreto”, dijo Pimentel sobre su silencio.

“Lo que pasa es que no podemos andar con la mira puesta sobre ‘me dieron ayer y me quitaron en cinco partidos’. Yo creo que le que debemos mejorar es el arbitraje porque no puede ser que un día te quita y otro día te da. El arbitraje está para que nos dé seguridad y tranquilidad. Esta llamada me parece haberla atendido hace 30 años porque casi siempre hay situaciones arbitrales, discusiones, peleas y esto genera que uno mismo traslade la cabeza al pasado. Acá nada ha cambiado, todo sigue igual”, apuntó Pimentel en Antena 2.

Sobre sus constantes reclamos en redes sociales, dijo: “Uno hace un análisis donde hubo 7 partidos cuando por twitter mostré que me han afectado con VAR, que no son claras porque la herramienta nos ha dejado muchas dudas en temas de justicia y errores garrafales. Su aplicación hay que hacerla buena porque no hay un criterio unificado y se está creando una desconfianza para el futuro”.

Y cerró hablando del polémico partido contra Pereira: “Yo no puedo ir a hacer un análisis a esta jugada si yo no tengo los elementos necesarios para poderlo decir. Con la foto que me mandaron yo solo puedo decir que en la regla 11 de la FIFA a juicio del árbitro está en fuera de lugar el jugador que esté implicado en el juego activo… Si yo ahora veo que el árbitro se equivocó lo voy a decir sin ningún problema. Sin embargo, en ese partido hay dos jugadas más que me dicen que fueron penal para Chicó”.