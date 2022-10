Pinto echa sal a la herida en el pasado de América: “el mundo lo sabe”

Deportivo Cali estrenará entrenador el próximo domingo 9 de octubre cuando reciba a América en una nueva edición del clásico vallecaucano por la fecha 16 de la Liga Betplay: Jorge Luis Pinto afronta su segunda etapa con el Verde.

Así, dada la magnitud del partido, la necesidad de ganar por parte del Cali para salir del último lugar de la tabla y de La Mecha para meterse a los ocho, el DT habló en rueda de prensa y le tiró una 'puya' al rival de turno.

Pues el entrenador -quien suele ser directo en sus declaraciones-, le ha recordado en repetidas ocasiones el pasado al América, hablando de la influencia que tuvo el Cartel de Cali en la consecución de logros deportivos de ese equipo.

Incluso, en 2019, cuando dirigía a Millonarios -al que también criticó por temas relacionados- dijo en la pista atlética del estadio Pascual Guerrero: "Que les devuelvan a Miguelito (Rodríguez Orejuela)" luego de un triunfo, seguido de la afirmación "a mí ya no me ganan, ya no tienen a los Rodríguez Orejuela"; sin pasar por alto que justamente el América lo eliminó en su camino al título en ese semestre.

Ahora, previo al clásico con el Diablo, Pinto afirmó: "Los clásicos me encantan, los he jugado en todas las partes del mundo. De pronto en el Cali, cuando estuve, eran unas marcadas diferencias. No me pregunten por qué, pero el mundo lo sabe", volviendo a tocar el tema.

Por último, Jorge Luis Pinto reconoció que al saber que su debut en el Cali sería enfrentando a América, hubo una motivación, pues "esos son los partidos bravos, lindos", sin dejar de lado que lamenta que la hinchada Verdibalnca no pueda acudir al Palmaseca (se jugará a puerta cerrada). El duelo será el domingo 9 de octubre a partir de las 5.35 p. m. (de Colombia).