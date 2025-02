Pinto estalló y vivió pelea en pleno partido: "No me voy a dejar"

Tras esta situación, Pinto habló del tema en rueda de prensa e inició aclarando: "He recorrido el mundo en estadios llenos con 80 mil personas y eso no me ha pasado. No me voy a dejar irrespetar".

"Eso sí, Pinto puede perder lo que sea, menos la dignidad y no me voy a dejar irrespetar. Si me van a irrespetar, entonces que busquen a otra persona", agregó.

Y finalmente añadió: "Cuando he recorrido el mundo. He estado donde he estado, para que venga una persona a insultarme, no padre".

Le puede interesar: Pinto reveló información médica sobre Arboleda y Millonarios tomaría acciones