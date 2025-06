“SU ESTRUCTURA TÁCTICA NO ES COMPETITIVA” JORGE LUID PINTO SOBRE NACIONAL

Arrancando la entrevista, le preguntaron por la final de la Liga BetPlay en la que ya espera el Deportivo Independiente Medellín. Jorge Luis Pinto aseveró que, “a algunos equipos les da duro la competitividad de jugar domingo y miércoles. Son irregulares en ese sentido”, inició el entrenador antes de poner como ejemplo al cuadro verdolaga.

“Algunos equipos, por ejemplo, Nacional, su estructura táctica no es competitiva, no es potente, no es fuerte, no es un equipo con buena estructura. Eso lo he visto y lo he observado”, complementó el santandereano tomando como ejemplo al cuadro verdolaga.

Además, agregó que, los técnicos extranjeros no han entendido aspectos del fútbol colombiano. Puso como ejemplo a Néstor Lorenzo, pero tocó a Javier Gandolfi aludiendo que es cosa de entrenadores de Argentina, “de pronto los técnicos argentinos desde el profesor de la selección no saben que el fútbol colombiano es táctico y eso afecta mucho en las competencias”.

Finalmente, terminó cerrando el tema con Atlético Nacional aseverando que es un problema de las elecciones, “lo siento porque la generación de jugadores que tiene es muy buena, pero también hay que saber elegir”.

LAS PALABRAS DE JORGE LUIS PINTO SOBRE MILLONARIOS

Caso completamente contrario al de Atlético Nacional, Jorge Luis Pinto llenó de elogios a Millonarios y a David González, “el mejor equipo es Millonarios”, fuerte y conciso con su respuesta frente al mejor club de todo el FPC. El cuadro albiazul ahora deberá dar el golpe a un Independiente Santa Fe que persigue el mismo objetivo de meterse a la final.

Sobre Medellín que ya espera rival, afirmó que, “un equipo muy motivado, muy antioqueño, muy colombiano que ha sentido las ganas de ganar y los han motivado bastante bien y hay de alguna manera una buena estructura”. Comparando a Millonarios con el cuadro medellinense, se quedó con el cuadro albiazul.

Aunque no dudó en dar a Millonarios como el mejor, explicó que no hay muchas diferencias entre el cuadro albiazul y Medellín, “los dos se dan una disputa, pero acuérdese bien que Medellín tiene unos baches que uno ve lo que pasa en el campo de juego”.