Pinto no aguantó las lágrimas, destapó la verdad y dio el culpable de su salida del Cali

Jorge Luis Pinto comunicó en la tarde de este sábado 8 de julio que no continuaría dirigiendo al Deportivo Cali, equipo del que no habría salido en las mejores condiciones por algunas decisiones administrativas que pasaron por encima de la ética del entrenador.

Aunque desde que emitió el comunicado el técnico no habló más, finalmente terminó dirigiéndose a RCN Radio y En la Jugada, destapó la verdad de lo que pasó tras su renuncia del equipo, dejando claro que era un tema que le dolía y por eso lloró en medio de la entrevista.

Lo primero que dijo fue que el culpable de sus renuncia es el jugador que fichó el equipo y que anunció en la tarde de este domingo: "para decirlo con nombres propios porque no podemos engañar al pueblo. Fue el 'Chino' Sandoval. No lo conozco, no sé quién sea y en fin, ellos lo tenían en cali en un hotel o en un apartamento, y después lo mandaron a hacer exámenes si comentármelo a mí".

"En algún momento comentamos el tema de él, que sabíamos que no valía la pena traerlo. El cuento fue que apareció aquí y ese fue el detonante, me molestó que lo trajeran a escondidas cuando ya habíamos hablado que no era el momento", agregó Pinto.

Por otro lado, confesó que estuvo hablando primero con la junta directiva antes de que realmente diera a conocer su carta de renuncia: "yo me reuní con tres directivos en la sede, les dije que definieran lo de Sandoval. Si lo traían, yo me iba porque tengo la camiseta puesta del Cali y no de Pinto".

Desde ese momento el técnico no pudo contener las lágrimas y se notó afectado por la situación: "mi futuro es el fútbol, pero voy a tener calma, vi la camiseta del Cali y me encantó y ya miraré yo".

Así las cosas, queda claro que lo que llevó a Pinto a irse del cali fue la llegada de Sandoval, quien no tiene un buen pasado disciplinario, motivo por el que salió antes de tiempo del Junior de Barranquilla.