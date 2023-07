Pinto no descarta renunciar al Cali: "Tuve una conversación muy seria con el presidente"

Deportivo Cali está adelantando la pretemporada del segundo semestre de 2023 en donde tiene como principal reto hacer por primera vez en dos años una campaña que le permita disputar las instancias semifinales y sumar puntos en la zona del descenso para no llegar comprometido a 2024.

No obstante, el material humano parece no ser el más propicio para el trabajo de Jorge Luis Pinto como DT, y así lo expresó el santandereano en un diálogo con 'Los Dueños del Balón Cali' de Antena 2, dejando saber que no es descabellada una renuncia al plantel profesional.

En principio, Pinto confirmó que se avecinan dos partidos amistosos "contra Orsomarso y Atlético FC", y el fin de semana habrá dos más ante "Deportivo Pasto y Cortuluá", siendo estas las últimas pruebas antes de afrontar la Liga y la Copa Betplay del segundo semestre.

Ahora, en cuanto a refuerzos, el entrenador del Cali reconoció que "el empresario de Edwar López ya no contesta", por lo que parecen diluirse las probabilidades de que el extremo exPasto sea jugador del cuadro Vallecaucano.

Eso sí, Pinto dio a conocer que "tenemos nombres, estamos evaluando, pero deben entender los límites económicos", estableciendo que aquel jugador que llegue al Cali, debe ser consciente de que la situación financiera del club no es el mejor.

No obstante, el entrenador de Deportivo Cali volvió a 'poner los pies en la tierra' y dijo que lo que más preocupa es que no llegan los refuerzos. Asimismo, aunque en un tono tranquilo dijo que "no ha llegado transferencia económica".

Pero Pinto continuó expresando su punto de vista, y si bien "el club merece respeto", reconoció que "estamos dialogando", apuntando de paso que "tuve una conversación muy seria con el presidente y le planteé una postura porque veo la situación muy compleja", dando a entender que no sería sorpresivo si en los próximos días se confirma su salida de la institución.