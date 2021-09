Pinto no se pone con rodeos: critica rotaciones como las de Osorio

El presente del América de Cali bajo la orientación técnica de Juan Carlos Osorio no es nada bueno. La escuadra caleña no ha conseguido resultados favorables en las últimas fechas y por ende, ha sido criticado por diversos hinchas del equipo y seguidores del fútbol. Uno de los que ha criticado la famosa rotación es el estratega mundialista, Jorge Luis Pinto, quien dijo que no se encontraba de acuerdo con ese modelo de trabajo.

“Yo hace 25 años rotaba dos o tres jugadores. Es como si tienes una empresa y rotas los empleados cada mes, la empresa se te vuelve un carajo. Hay que saberlas medir por conceptos, exigencia física o alguna característica táctica”, inició diciendo Pinto en una entrevista concedida a un medio nacional.

Pinto es un hombre muy estudioso en el mundo del fútbol, le gusta los temas tácticos y por ello, dice leer y conocer sobre dichos aspectos. Por tal razón, recordó uno de los libros del portugués José Mourinho: “‘Los técnicos que cambian cada 8 días de estructura táctica son unos mentirosos y engañadores’. Las rotaciones pueden ser útiles, pero no en tanta cantidad”.

Asimismo, agregó a el programa El Corrillo de Mao que no se encontraba de acuerdo en “cambiar radicalmente la estructura táctica del equipo y peor con jugadores jóvenes”, como lo ha venido haciendo Osorio en las recientes fechas tanto en la Liga como en la Copa Betplay.

Por el momento, Osorio dice seguir con su proyecto por el cual fue contratado para dirigir el equipo ‘escarlata’, a pesar que los resultados no se le han dado como el cuerpo técnico, directivos, jugadores e hinchas esperan.