Pinto saca el paraguas y 'culpa' a la Dimayor por la mala campaña del Cali

Deportivo Cali consiguió el cupo a los octavos de final de la Copa Betplay luego de vencer como visitante a Jaguares de Córdoba en una serie que se definió en la tanda de penales. Pese a la clasificación, hubo un detalle que generó el malestar del técnico Jorge Luis Pinto y por el cual lanzó una fuerte crítica a la Dimayor.

En la rueda de prensa posterior al compromiso en Montería, el entrenador aseveró que su equipo sufre 'un maltrato' por parte de la entidad a raíz del horario en el que tuvieron que jugar por el fuerte clima que hay en la capital cordobesa.

"La Dimayor no puede seguir haciendo esto con los equipos. Tanto los jugadores de aquí (Jaguares) como nosotros estábamos como momias", manifestó el santandereano, quien en sus declaraciones también señaló a uno de los principales gerentes del organismo.

"Eso no es correcto. Señor Ricardo 'Gato' Pérez, está maltratando al Deportivo Cali. Se lo dijimos a usted en Cali y nos sigue irrespetando de esa manera. No puede poner a un equipo con esta temperatura de 38 grados. Le mandamos la medida en ese momento en la toma del termómetro para que se diera cuenta, pero él (Pérez) no cree en estas cosas", continuó.

Por otra parte, Pinto no ocultó su descontento por diferentes situaciones que han afectado su equipo; tales como el arbitraje, los cambios o la hidratación: "No maltraten, no nos están respetando en ese sentido. Sin embargo, estamos contentos con la clasificación y esperamos que en la cuarta fase (de la Copa Betplay) podamos rendir", concluyó.

Ahora, el cuadro azucarero espera cerrar su participación en el todos contra todos de la Liga Betplay, donde, si bien el equipo no tiene opciones de clasificar a los cuadrangulares, necesita sumar puntos clave en su lucha en la tabla del descenso.

