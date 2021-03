Pinto, sin piedad con el departamento médico de Millonarios: “El día que vuelva, lo cambio"

Luego del no fichaje de Andrés Román por parte de Boca Juniors, empezaron a trascender comentarios de algunos ex futbolistas sobre el actuar del departamento médico de Millonarios y la recuperación física de varios jugadores.

En esta ocasión, el ex entrenador del equipo ‘albiazul’, Jorge Luis Pinto, tuvo una charla con La Casa Azul Radio donde comentó acerca de lo sucedido con el tema en su estadía en el club: “El día que vuelva a Millonarios, cambio el cuerpo médico radicalmente. Una vez, hubo un jugador lesionado según el departamento médico. Me acerqué al jugador y le dije que si no empezaba a jugar traía uno nuevo. Al otro día, empezó a entrenar normalmente".

Por otra parte, el técnico mundialista contó sobre la polémica recuperación de Santiago Montoya, quien llegó como refuerzo de lujo, pero con el pasar de los partidos no respondió como se esperaba: “No estuve de acuerdo con el proceso de recuperación. Yo mismo me hice cargo de eso. No me senté en un andén a llorar porque no estaba cerca. El tema de alimentación, comían sancocho el mismo día del partido y me daban ganas de llorar. Eso no es positivo desde mi forma de trabajo y tuve que buscar otros conceptos médicos”.

Asimismo, Pinto recordó que “sabe de fisioterapia y de alimentación, por lo que me asombraban los conceptos que me decían. Yo no soy un técnico empírico. Quienes han estado conmigo lo saben". Hay que recordar que el santandereano es licenciado en Educación Física y además, fue preparador físico del legendario Gabriel Ochoa Uribe.

Finalmente, comentó sobre el caso de Román, quien deberá esperar alrededor de tres meses para volver a los terrenos de juego: “Era el jugador que más trabajaba. Me asombra. A todos los jugadores les hicimos electrocardiograma. Me sorprende. . Lo recomendé a varios equipos de Europa y estoy seguro que se recuperará".