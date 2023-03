Deportivo Cali sigue sin escaparle a la crisis, pues los Verdiblancos ajustan tres semestre al hilo en la disputa por salir del fondo de la tabla, y ante los frustrados intentos, la lucha por no descender se ha vuelto una realidad en el entorno Azucarero.

De tal forma, el desespero le juega en contra a los dirigidos por Jorge Luis Pinto, quien llegó al Cali con la intención de sacarlo de los últimos lugares, pero a la altura de la décima jornada del primer semestre de 2023 es último, con escasas probabilidad de disputar los cuadrangulares.

Y el presente del Cali parece cada tanto más desalentador, pues se ha conocido que la relación de los integrantes del plantel no es la mejor, incluso presumiéndose que Pinto tiene en la mira al mediocampista Daniel Mantilla, a quien incluso advirtió de "sacarlo" del equipo.

Pues en un diálogo del sangileño con el 'Súper Combo del Deporte' de RCN Radio, Pinto afirmó: "Yo conozco muy bien al jugador (Daniel Mantilla) y si lo tengo que sacar, lo vuelvo hacer", lo cual se ha tomado como una advertencia para el mediocampista de 26 años.

Posteriormente, el entrenador de 70 años remató sus afirmaciones comentando: "No me pregunte más, que no quiero hacer quedar mal al jugador", sin animarse a comentar las acciones que lo han llevado a tener tal advertencia con Daniel Mantilla -uno de los mejores futbolistas del plantel-.

De tal forma, queda en evidencia que Deportivo Cali no vive un buen momento casi que en ninguno de sus ámbitos internos, pues más allá del mal momento deportivo y la crisis financiera, parece que la relación entre el cuerpo técnico y algunos jugadores no es la mejor.