Poca suerte para Millonarios: las bajas de peso que tendrá para enfrentar a Santa Fe

Millonarios visita a Independiente Santa Fe este fin de semana para cumplir con la fecha 18 de la Liga Betplay y con la necesidad de quedarse en la lista de los ocho clasificados a cuadrangulares, los dirigidos por Alberto Gamero preparan el encuentro con muchas bajas importantes.

Desde hace varias semanas, los 'embajadores' han tenido que solucionar la ausencia de jugadores esenciales en la titular y para el clásico, no habrá excepción, por lo que desde ya Gamero piensa en su reemplazo.

Bien, pues según se pudo conocer, no están disponibles ni Daniel Ruiz ni Daniel Cataño, por lo que Millonarios tendrá que jugar sin un '10', hecho que le cuesta mucho a este equipo, al menos eso fue lo que dio a conocer Gamero.

"Este equipo se acostumbró al 4-2-3-1, no tenemos tanta claridad cuando no está el ‘10′. Hay que mirar las alternativas y cómo están los jugadores que vienen de lesiones", fue lo que dijo el estratega.

Se sabe que Cataño está lesionado y Ruiz estará con la selección Colombia sub-23 en los Juegos Panamericanos, por lo que ahora tendrá que pensar como reorganizar a su equipo.

Por otro lado, todavía es duda David Mackalister Silva, quien no estuvo disponible este miércoles para enfrentar a Unión Magdalena: "Vamos a mirar. Lo de 'Macka' no es lesión, es una virosis, veremos si se alcanza a recuperar. Cataño todavía no alcanza. Miraremos las posibilidades".

Así las cosas, y con tres posibles bajas muy importantes, Gamero tendrá un gran reto frente a Santa Fe, sumando la presión de los puntos para mantenerse y poder clasificar.