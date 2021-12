Polémica América vs Tolima: razón por la que árbitro amonestó 2 veces a un jugador y no lo expulsó

En el partido que se jugó en la mañana de este lunes entre América de Cali y Deportes Tolima por la fecha 5 de los cuadrangulares ocurrió un hecho del que se ha empezado a hablar en las redes sociales.

A los 82 minutos y 20 segundos, el central del compromiso John Hinestroza se vio envuelto en una polémica al haberle mostrado cartulina amarilla al jugador ‘pijao’ William Parra. Sin embargo, a los 83:48 volvió a amonestar al mismo futbolista sin expulsarlo del encuentro disputado en el Pascual Guerrero.

El exárbitro José Taborda en su cuenta de Twitter denunció este hecho: “Tremendo... John Hinestroza no ha podido demostrar por qué en el partido América de Cali vs. Deportes Tolima amonestó al jugador William Parra del Tolima dos veces y no lo expulsó: una al minuto 82:20 y la otra al 83:48 ¿Además del Intocable, quien más debe responder?”.

No obstante, se conoció que no fue ningún error, sino que el juez del compromiso le mostró la amarilla en dos oportunidades al mismo jugador para dejarle claro a Parra que él era el amonestado.

