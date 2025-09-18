Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 14:52
Polémica con el sueldo de los árbitros en Colombia: Se conocieron las cifras
Se dieron a conocer los sueldos de los árbitros por partido en la liga colombiana.
El arbitraje en Colombia vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez no es por un error puntual o por alguna jugada polémica en un partido, todo se dio cuando se conocieron los salarios que ganan los árbitros por partido en Colombia.
Tras conocerse las cifras empezó el revuelo en redes sociales, hay quienes consideran que el sueldo es justo, otros piensan que es muy poco y por eso dejan abierta la posibilidad de supuestas apuestas ilegales, lo cierto es que se generó polémica y las actuaciones de los árbitros no deja tranquilos a los aficionados.
Otra profesión además del arbitraje
Tras conocerse lo que ganan los árbitros por partido en Colombia se levantó la polémica, sobre todo tras saber que estos mismos no viven de eso, tienen otras profesiones para subsistir.
Como publica Luis Arturo Henao estos serían los salarios fijos por partido:
Estos son los valores que se pagan hoy en el arbitraje en la @LigaBetPlayD— Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) September 17, 2025
Juez central : 2.900.000
Asistentes : 1.600.000
Árbitro VAR : 1.600.000
Asistente VAR : 1.300.000
Entre los aficionados del futbol colombiano se disparó la polémica ya que hay muchos que piensan que el pago es muy corto y esto les da para entrar en apuestas ilegales lo que daña los partidos, sobre todo con la cantidad de tarjetas rojas que ha habido en este semestre, por otro lado, están los que dicen que es un pago excesivo y que no se entiende como ganando esa cantidad de plata por partido siguen cometiendo errores fecha tras fecha.
En Europa el arbitraje es una profesión de tiempo completo
Entrando en comparaciones, en Europa los árbitros se dedican únicamente a esto, no tienen otras profesiones, los salarios son tan altos que no necesitan otros ingresos, eso es lo que muchos buscan en Colombia, convertir el arbitraje en un trabajo de tiempo completo que permita a los árbitros estar todo el tiempo concentrado no solo en lo que es su deber sino también en corregir errores que se repiten partido tras partido.
Teniendo en cuenta la diferencia de moneda y de capacidad económica, los árbitros en la Premier ganan aproximadamente 100.000 libras al año más bonificaciones, lo que les permite tener una vida muy a gusto.
Fuente
Antena 2