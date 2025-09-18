Polémica con el sueldo de los árbitros en Colombia: Se conocieron las cifras

Entre los aficionados del futbol colombiano se disparó la polémica ya que hay muchos que piensan que el pago es muy corto y esto les da para entrar en apuestas ilegales lo que daña los partidos, sobre todo con la cantidad de tarjetas rojas que ha habido en este semestre, por otro lado, están los que dicen que es un pago excesivo y que no se entiende como ganando esa cantidad de plata por partido siguen cometiendo errores fecha tras fecha.

En Europa el arbitraje es una profesión de tiempo completo

Entrando en comparaciones, en Europa los árbitros se dedican únicamente a esto, no tienen otras profesiones, los salarios son tan altos que no necesitan otros ingresos, eso es lo que muchos buscan en Colombia, convertir el arbitraje en un trabajo de tiempo completo que permita a los árbitros estar todo el tiempo concentrado no solo en lo que es su deber sino también en corregir errores que se repiten partido tras partido.

Teniendo en cuenta la diferencia de moneda y de capacidad económica, los árbitros en la Premier ganan aproximadamente 100.000 libras al año más bonificaciones, lo que les permite tener una vida muy a gusto.