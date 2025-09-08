Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 17:38
Polémica en la final de la Liga BetPlay Femenina: Dimayor no lo planeó
Problema para el partido de ida de la final de la Liga BetPlay Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali.
Independiente Santa Fe y Deportivo Cali vuelven a ser protagonistas de una nueva final de la Liga BetPlay Femenina tras una destacada temporada en donde sufrieron, en especial en la instancia de los cuadrangulares y las semifinales, pero hicieron respetar su amplia experiencia en la competencia y junto con ello lucharán por otro título que adorne su palmarés.
En los últimos años han sido justamente el cuadro 'cardenal' y Cali los clubes que han "sacado la cara" a nivel nacional e internacional, siendo de los más campeones de la competencia femenina en Colombia y dejando también destacadas participaciones en la Copa Libertadores. Sin embargo, este certamen todavía no cuenta con la seriedad y reconocimiento que amerita, quedando demostrado nuevamente en el partido de vuelta en donde Santa Fe auspiciará como local y un par de horas antes habrá un partido de la plantilla masculina.
Le puede interesar: Hugo Rodallega le responde al llamado de la Selección Colombia
Doblete de Santa Fe en la Liga BetPlay Femenina
Otra vez se vuelven a encontrar en una final las 'leonas' y las 'azucareras', siendo este el tercer compromiso entre ambas escuadras en una final. El saldo está a favor de Cali, el cual se ha encargado de ganar las finales de la edición 2021 y la 2024.
El equipo comandado por Omar Ramírez vuelve a una nueva final y llega con la ilusión de levantar su cuarto trofeo en la competencia y de esta manera seguir extendiendo su ventaja en cuanto a títulos para continuar siendo el más campeón. Aún así, Orsomarso demostró gran categoría y fue una de lasa grandes sorpresas de la competencia con un rendimiento de admirar.
Sin embargo, el protagonismo del fútbol femenino y de estos equipos en particular, Dimayor lo tiene opacado, ya que la organización de la competencia no le permite destacar del todo, pues en un día que debería ser solo para homenajear a los finalistas, Santa Fe disputará el duelo de la fecha 11 de la Liga BetPlay ante Unión Magdalena en horas de la tarde.
¡Todo para ustedes @LeonasSantaFe ❤️!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/Fht6SfjR54— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 8, 2025
En otras noticias: ¿Cuál es la mejor nómina de la Liga BetPlay?
Lea también:
¿Cuándo jugará Santa Fe y Cali la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
Fuente
Antena 2