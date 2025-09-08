Polémica en la final de la Liga BetPlay Femenina: Dimayor no lo planeó

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali vuelven a ser protagonistas de una nueva final de la Liga BetPlay Femenina tras una destacada temporada en donde sufrieron, en especial en la instancia de los cuadrangulares y las semifinales, pero hicieron respetar su amplia experiencia en la competencia y junto con ello lucharán por otro título que adorne su palmarés.

En los últimos años han sido justamente el cuadro 'cardenal' y Cali los clubes que han "sacado la cara" a nivel nacional e internacional, siendo de los más campeones de la competencia femenina en Colombia y dejando también destacadas participaciones en la Copa Libertadores. Sin embargo, este certamen todavía no cuenta con la seriedad y reconocimiento que amerita, quedando demostrado nuevamente en el partido de vuelta en donde Santa Fe auspiciará como local y un par de horas antes habrá un partido de la plantilla masculina.

Doblete de Santa Fe en la Liga BetPlay Femenina

Otra vez se vuelven a encontrar en una final las 'leonas' y las 'azucareras', siendo este el tercer compromiso entre ambas escuadras en una final. El saldo está a favor de Cali, el cual se ha encargado de ganar las finales de la edición 2021 y la 2024.

El equipo comandado por Omar Ramírez vuelve a una nueva final y llega con la ilusión de levantar su cuarto trofeo en la competencia y de esta manera seguir extendiendo su ventaja en cuanto a títulos para continuar siendo el más campeón. Aún así, Orsomarso demostró gran categoría y fue una de lasa grandes sorpresas de la competencia con un rendimiento de admirar.