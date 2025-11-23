Polémica en Medellín vs Nacional: DIMAYOR podría tomar dura decisión

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II siguen su curso y en el Grupo A se jugó el primero de los dos clásicos antioqueños en el Atanasio Girardot con el Deportivo Independiente Medellín en condición de local ante un Atlético Nacional que buscaba tomar el liderato en soledad.

Independiente Medellín arrancó el cuadrangular con una derrota contra Junior por la mínima diferencia que puso en problemas su papel en este torneo y en la fase final con la necesidad de ganar unidades para clasificar nuevamente a una final. Por otro lado, Atlético Nacional debía dar el golpe de visitante para afianzarse en la parte alta tras vencer a América en la fecha inicial.

Sin embargo, el empate fue protagonista, por lo menos durante los primeros 45 minutos en un partido que tuvo polémica con los aficionados del Medellín que les tiraron cosas a jugadores de Nacional y con el uso de la pólvora que representa una sanción por parte de la DIMAYOR.

EL ENTRETIEMPO SE DEMORÓ MÁS DE VEINTE MINUTOS

Cuando terminó el primer tiempo con el empate sin goles en el marcador, apareció la duda con la razón por la que no inició el segundo tiempo después de los quince minutos de descanso.

Mientras estaban en el entretiempo, apareció un polémico invitado en el Estadio Atanasio Girardot con el uso de la pólvora y pirotecnia que puso en problemas la reanudación del partido. Duraron 22 minutos a la espera de que la humareda acabara para poder dar con el reinicio del clásico antioqueño que tenía todavía mucha tela por cortar en el segundo tiempo.

La pólvora es un tema que siempre ha estado presente en los partidos, pero cuando es protagonista y demora la reanudación de los partidos, es donde normalmente toma cartas en el asunto el ente que rige el Fútbol Profesional Colombiano. Aunque todavía no hay nada asegurado acerca de una penalización, podría haber una reducción parcial en el Atanasio Girardot.

LA MEDIDA QUE TOMA LA DIMAYOR CON LA PÓLVORA

Esto ya sucedió en esta Liga BetPlay en un hecho insólito en Tunja entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional. Los seguidores verdolagas lanzaron pólvora y pirotecnia que significó una sanción para el cuadro antioqueño que tuvo que cumplir en el Atanasio Girardot.

Sancionaron parcialmente a la Tribuna Norte del Atanasio Girardot, además de una multa millonaria. En dicha localidad estaba la hinchada del Medellín en el clásico paisa que venía después del juego ante Boyacá Chicó. Por esta razón, redujeron la suspensión para que ambas hinchadas pudieran estar en el partido de la fase regular.