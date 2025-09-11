Polémica foto con la que Pasto le tiró a los árbitros y a Millonarios

Millonarios FC derrotó 1-0 a Deportivo Pasto el pasado miércoles 10 de septiembre con anotación de Santiago Giordana sobre los 30 minutos del primer tiempo, pero con complicidad del cuerpo arbitral.

El juego, válido por la segunda jornada de la Liga Betplay 2025-II, no se había podido disputar el domingo 20 de julio, razón por la que fue postergado, tuvo varias acciones discutibles, pero un penalti no sancionado en contra de Millonarios fue la jugada más controversial.

Corría el el tiempo de reposición de la segunda mitad, cuando se levantó un balón frontal hacia el área de Millonarios, el cual fue a disputar el mediocampista Johan Caicedo (Pasto), pero el arquero Diego Novoa salió a cortar y cometió falta.

Fue infracción debido a que el portero tocó con la pierna derecha (y el pie) al jugador de Deportivo Pasto, quien de inmediato cayó pero el juez central Bismarks Santiago le dio continuidad al juego.