Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 13:57
Polémica foto con la que Pasto le tiró a los árbitros y a Millonarios
En los últimos minutos del partido se dejó de pitar un penalti en favor de los Volcánicos, el cual pudo significar la igualdad.
Millonarios FC derrotó 1-0 a Deportivo Pasto el pasado miércoles 10 de septiembre con anotación de Santiago Giordana sobre los 30 minutos del primer tiempo, pero con complicidad del cuerpo arbitral.
El juego, válido por la segunda jornada de la Liga Betplay 2025-II, no se había podido disputar el domingo 20 de julio, razón por la que fue postergado, tuvo varias acciones discutibles, pero un penalti no sancionado en contra de Millonarios fue la jugada más controversial.
Corría el el tiempo de reposición de la segunda mitad, cuando se levantó un balón frontal hacia el área de Millonarios, el cual fue a disputar el mediocampista Johan Caicedo (Pasto), pero el arquero Diego Novoa salió a cortar y cometió falta.
Fue infracción debido a que el portero tocó con la pierna derecha (y el pie) al jugador de Deportivo Pasto, quien de inmediato cayó pero el juez central Bismarks Santiago le dio continuidad al juego.
Pese a que el partido contaba con VAR, los encargados de la asistencia tecnológica decidieron omitir y no llamaron al juez central para que revisara la jugada, algo que generó malestar en la delegación de Deportivo Pasto.
De hecho, el defensa Nicolás Gil fue a protestarle al árbitro por no haber cobrado un penalti tan evidente, y Santiago optó por mostrarle una segunda tarjeta amarilla y expulsarlo. Al término del juego, la molestia saltó a la vista.
De hecho, en la cuenta oficial de Deportivo Pasto en X se publicó una fotografía de la camiseta de Johan Caicedo, la cual quedó rota debido a que Diego Novoa lo impactó con su guayo derecho.
"Así quedó la camiseta de nuestro capitán Johan Caicedo luego de la abrupta patada del guardameta rival que los señores Bismarks Santiago (Central), Juan Pablo Alba (VAR) y Hermínzul Calderón (Observador AVAR) decidieron omitir", escribió Deportivo Pasto.
Además, Pasto escribió: "Esperamos las correcciones profesionales pertinentes por parte de la comisión arbitral que determinen un mejor horizonte arbitral para todos los clubes de nuestro fútbol colombiano".
Así quedó la camiseta del jugador de Pasto que chocó con Novoa
😤 Así quedó la camiseta de nuestro capitán Johan Caicedo luego de la abrupta patada del guardameta rival que los señores Bismarks Santiago (Central), Juan Pablo Alba (VAR) y Hermínzul Calderón (Observador AVAR) decidieron omitir. pic.twitter.com/V62VQ0YV2r— Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 11, 2025
