Polilla confirma lo peor en América: "se están dando cosas"

América de Cali está viviendo un año más que bueno, pues el equipo del Polilla da Silva consiguió clasificar a la final de la Copa Betplay, así como a los cuadrangulares finales de la Liga.

Sin embargo, no todo es positivo en el equipo Escarlata, pues las últimas sanciones a Harold Rivera y Jorge 'Polilla' da Silva recibieron una ratificación por parte de la Dimayor.

Después de las consideraciones del comité disciplinario, se confirmó que tanto el entrenador como el jugador deben cumplir las tres fechas de suspensión. Como resultado, Polilla y Rivera, quienes no participaron en los partidos contra Santa Fe y Once Caldas, tampoco estarán presentes en el juego contra Junior.

Se espera que América recupere a estas dos piezas clave para el partido contra Once Caldas. América se enfrentará a Junior el jueves 21 de noviembre en Barranquilla y posteriormente recibirá a los albos en Cali el domingo 24 de noviembre.

"No voy a hablar porque se están dando cosas muy importantes en el fútbol colombiano, no voy a hablar, no voy a entrar en esa polémica; ya está, me dieron tres fechas, me queda una y a darle", mencionó el entrenador.

Por otro lado, el mandamás del equipo también habló sobre la posibilidad de no jugar en el Pascual Guerrero ya que el recinto deportivo podría tener conciertos en la fase final de la Liga Betplay.

"Yo quiero jugar en el Pascual Guerrero. Sería ridículo que América juegue una final fuera de Cali. Esta es nuestra casa, acá esta nuestra gente y es donde nos sentimos cómodos", mencionó.

El pasado 18 de noviembre, el periodista Francisco 'Pacho' Vélez dio a conocer en el programa En La Jugada de RCN Radio que América no descarta buscar un estadio para sus partidos de local para el fin de año.

"Extraoficialmente, Atlético Nacional y América contemplan la posibilidad de Pereira, si en algún momento les toca moverse de estadio", dijo Vélez.