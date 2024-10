‘Polilla’ Da Silva aterriza a hinchas del América: “Hemos arriesgado”

Era el día ideal para que el América de Cali lograra asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En el Estadio Pascual Guerrero, los vallecaucanos se citaron contra un club dolido y mermado como lo es el Deportivo Independiente Medellín que no levanta cabeza.

Medellín parece que no podrá decir presente en los cuadrangulares semifinales muy alejado de la parte alta y con grietas en todas sus líneas. Sumado al camino que se han trazado en el rentado local, la eliminación de la Copa Sudamericana pegó duro en el entorno antioqueño y puso la situación más delicada.

América de Cali respetó la condición de local en un partido apretado y que, pese a dominar, no pudieron encontrar el camino. No fue sino hasta el final con un tanto de Jeisson Palacios que sacaron adelante el juego. Jorge ‘Polilla’ Da Silva trazó objetivos y prioridades y designó un club mixto con la ausencia de Rodrigo Holgado, volvió Adrián Ramos a la formación y Felipe Gómez.

Jorge ‘Polilla’ Da Silva aterrizó a los hinchas exigentes del América, y, aunque se mostró feliz por la clasificación, saben que es muy temprano para cantar victoria en el torneo y saben que la verdadera competencia empezará en las finales con la necesidad de alcanzar el título después de cuatro años de sequía.

‘POLILLA’ DA SILVA DEJA MENSAJE A LA HINCHADA: “FALTA MUCHO”

Con la victoria, América llegó a 32 unidades y el estratega uruguayo afirmó, “estamos peleando en una reclasificación para meternos en Copa el año que viene. Tomamos una decisión que podría parecer arriesgada. En un momento en que el equipo estaba muy bien, tener que modificar muchos de los muchachos que no venían jugando lo era, pero tenemos una confianza muy grande en este plantel. Todos están trabajando a la par, muchos estaban esperando su oportunidad y sabía que la iban a aprovechar”.

Posteriormente, sentenció cómo ha cambiado el club desde que se hizo con el cargo, “cuando llegamos sabíamos que llegábamos en un momento complicado en todos los aspectos. Lo más importante era tratar de levantar a un plantel que anímicamente estaba muy golpeado. En la medida en que nos fuimos conociendo y evaluando jugador por jugador, vimos que había un plantel muy rico, con mucha calidad. Nuestro trabajo iba a ser más sencillo porque teníamos material y no debíamos traer tanta gente nueva, pero sí devolverle la confianza a un grupo golpeado.

Por suerte encontramos unos muchachos extraordinarios en todos los aspectos. Creyeron en nosotros, les gustó nuestra forma de trabajar y manejarnos. En la medida que empezamos a conocernos y a competir, con los resultados dándose, la confianza fue aumentando. Este grupo no merecía haber vivido lo que le tocó el semestre anterior. Hay muy buena calidad futbolística, es un grupo extraordinario para trabajar y convivir. Nosotros, creyendo en ellos, les devolvimos la confianza”.

Sin embargo, no dudó en aterrizar a la hinchada, y, pese a los riesgos que tomaron, aseguraron una clasificación que buscaban, pero sabe que no han logrado nada, “el objetivo primario que nos propusimos ya lo hemos alcanzado, faltando un montón. Eso nos da cierta tranquilidad. Ahora a seguir de esta manera. Es algo que hablamos. Debemos mantener los pies sobre la tierra, seguir trabajando con la misma humildad, no ponernos un techo. Este grupo está para pelear por cosas mucho más importantes”.