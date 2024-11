Polilla Da Silva confirmó lo peor en América: "no es una excusa"

América de Cali no vive su mejor momento, pues el equipo del Polilla Da Silva no ha conseguido buenos resultados en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

El equipo Escarlata perdió en su primer duelo ante Junior de Barranquilla por la mínima diferencia. Posteriormente, el equipo logró sumar su primer punto en la segunda fecha tras el empate a un gol ante Once Caldas, pese a esto, el equipo volvió a caer ante Tolima en Ibagué, lo que representa que tras tres jornadas solo suman un punto en el cuadrangular.

Lea también: Final Copa Libertadores, Atlético Mineiro Vs Botafogo: favorito y detalles de cada equipo

Ahora, el equipo se prepara para enfrentarse a Tolima en Cali, partido más que crucial y el mismo entrenador del equipo reconoció el cambio que necesita el equipo.

"Tenemos que cambiar mucho en cuanto juego, en cuanto a actitud, es la última posibilidad que tenemos, y vamos a tratar de salir con todo, a ganar tres puntos, y después ilusionarnos con seguir sumando en los otros que nos quedan", reveló el mandamás para Antena 2.

Del mismo modo, el entrenador reconoció la importancia de que los jugadores vuelvan a tener confianza en la identidad que caracterizó al equipo en las primeras fechas de competencia.

Le puede interesar: Duván Vergara enciende las alarmas en América para 2025: "No está claro"

"Tenemos que tratar de recuperarnos, que es lo que más nos preocupa, que el equipo recupere su memoria, su identidad futbolística", recalcó en medio de la entrevista.

Además, el entrenador confirmó el mal momento del equipo por la gran cantidad de partidos que se han disputado en el torneo, sumando la Copa y Liga Betplay, sin embargo, recalcó que no es una excusa por el mal rendimiento del club.

"Estamos en un momento donde las cosas no salen, anímicamente no estamos bien, no estamos fuerte. Es verdad que hay un desgaste por una seguidilla de partidos importantes pero no es una excusa", concluyó.