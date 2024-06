Polilla Da Silva explota contra un jugador y confirma que no sigue en América

Después de una temporada decepcionante en la Liga BetPlay y una eliminación temprana en la Copa Sudamericana, América de Cali ha iniciado un proceso de renovación bajo la dirección del nuevo técnico Jorge 'Polilla' Da Silva. Este movimiento ha generado grandes expectativas entre los hinchas, que sueñan con el regreso de figuras clave que puedan devolver al equipo a los primeros planos del fútbol colombiano.

El cambio de rumbo también implica varias salidas de jugadores que no cumplieron con las expectativas en la última campaña. Hasta el momento, se ha confirmado la salida de Edwin Cardona, Gastón Sauro y Edward López. También se habla de las posibles partidas de Esneyder Mena y Jorge Soto. En este contexto de reestructuración, el futuro de varios jugadores ha quedado en el aire.

En medio de este panorama, Da Silva ofreció declaraciones a medios de Cali tras uno de los entrenamientos, y habló de la actualidad del plantel y de las posibles contrataciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las duras palabras del técnico contra uno de sus delanteros, asegurando que no seguirá en el equipo porque él no quiere continuar.

El delantero que se va del América

Se trata de Andrés Sarmiento, un delantero muy desequilibrante pero que no logró consolidarse en el equipo titular debido a su irregularidad. Da Silva fue claro y directo en sus declaraciones: "Seguramente se va a ir porque se mantiene en la postura de cambiar y yo no quiero tener en América jugadores que no quieran estar. Quiero que el plantel definitivo que se quede sean jugadores que estén convencidos y quieran estar realmente en América".

Andrés Sarmiento, nacido en Luruaco, Atlántico, Colombia, el 15 de enero de 1998, es un futbolista colombiano que juega de delantero. Tras un paso a préstamo en 2021 en Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, dueño de sus derechos deportivos, vendió el pase del jugador al FC Vizela, con el que firmó un contrato hasta 2025. Vizela lo cedió al América, pero ahora su futuro es incierto. A pesar de esto, se rumora que varios equipos de la Liga BetPlay están interesados en sus servicios.

La salida de Sarmiento marca un punto de inflexión en este proceso. Su paso por América estuvo marcado por altibajos y nunca logró establecerse como una pieza fundamental del equipo. Da Silva, en su deseo de construir un equipo sólido y cohesionado, no dudó en señalar que los jugadores que no están completamente comprometidos no tienen cabida en su proyecto.

Asimismo, en diálogo con varios medios de Cali, Da Silva ha señalado que América necesita entre cinco y seis nombres importantes para poder competir con las nóminas de los otros grandes equipos. El DT reconoció que la historia y el nombre del club son un valor para los jugadores, pero destacó que el nivel y el presente son los factores determinantes. Ante esto, Polilla sugirió la necesidad de un refuerzo categórico en cada línea del equipo.

