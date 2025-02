Polilla Da Silva hace fuerte autocrítica: "América juega mal"

América de Cali ha tenido un aceptable rendimiento en el inicio de la temporada 2025, teniendo en cuenta que se ubica en la segunda posición de la Liga BetPlay con 11 puntos, después de tres victorias y dos empates.

En la fecha 7, el equipo 'escarlata' vivirá una jornada especial, ya que volverá a jugar con la presencia de público en condición de local en el estadio Pascual Guerrero, después de que se le levantara parte de la sanción.

Polilla da Silva, autocrítico con el nivel de América

A pesar de haber conseguido buenos resultados y estar en la parte alta de la tabla, un sector de la afición ha dirigido fuertes críticas en contra del director técnico Jorge 'polilla' Da Silva, principalmente por el rendimiento demostrado por los jugadores dentro de la cancha.

Sobre los señalamientos, el entrenador charrúa fue autocrítico al asegurar que él es el primero que analiza sus errores y el de los jugadores. El polla aseguró que no está contento con lo que ha visto en los partidos.

"Soy el primer autocrítico y el cómo no me tiene contento. Los muchachos lo saben, se los digo toda la semana, tenemos que jugar mejor para los jugadores que tenemos", dijo.

Jorge Da Silva agregó que es normal que en América no se haya encontrado al equipo ideal, teniendo en cuenta que se hicieron 10 incorporaciones para la temporada 2025.

"Hay que hacer un análisis. A nosotros se nos fueron 12 jugadores y llegaron 10. Para que el equipo funcione hay que conocernos. Todavía, recién, nos estamos conociendo", afirmó.

Finalmente, Da Silva sentenció que América juega mal y debe mejorar.

"América juega mal y tiene que mejorar. Por algo está arriba. No estoy conforme con lo que el equipo está jugando, pero hay cosas positivas"

¿Polilla tiene un ultimátum?

Al 'polilla' se le cuestionó sobre la posibilidad de salir de América en caso de no superar a Junior de Barranquilla el próximo 6 de marzo en el partido por la Copa Sudamericana.

"Está el criterio de la comisión directiva. Yo estoy muy feliz de estar en América, me siento parte, me he hecho hincha de este club, quiero ganar. Estoy a disposición de la junta directiva, estoy con ganas, me siento tranquilo, no me afectan las críticas. tengo muy claro cómo es", explicó.