Polilla Da Silva reconoce preocupación en América: "Hay que replantear"

América sufrió un nuevo golpe en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2024 al caer en condición de local en el estadio Pascual Guerrero ante Deportivo Cali en una nueva edición del clásico del Valle del Cauca.

Con este resultado, el equipo 'escarlata' extendió una mala racha de cinco compromisos en los que no conoce la victoria, por lo que se empezó a generar preocupación en la afición, a pesar de estar clasificado a los cuadrangulares semifinales.

Tras la derrota, Jorge 'polilla' Da Silva, entrenador de América, reconoció los errores que cometieron sus dirigidos

"Estamos tristes y dolidos, es una derrota que cuesta digerir, somos conscientes de que no hicimos el mejor partido, cometimos errores defensivos, pero no hay nada para reprochar, el equipo intentó hasta el último minuto, pero no nos alcanzó, nos tiene que servir para lo que viene", afirmó.

Da Silva defendió lo hecho en América al asegurar que cuando ganaban "no eran tan buenos y ahora no somos un desastre, tenemos que analizar los errores y mejorar para lo que viene".

Por otro lado, el entrenador 'escarlata' reconoció que hay preocupación al interior del equipo.

"Estamos preocupados por que el equipo se estaba acostumbrado a ganar, veníamos con racha positiva, pero hace cinco partidos no podemos ganar, hay que analizar uno por uno, es la realidad, el equipo está bien. que el hincha se quede tranquilo, el equipo sabe lo que quiere2, dijo.

Polilla Da Silva defendió a Cristian Barrios y a Duván Vergara, quienes no han demostrado su mejor nivel.

"Es difícil mantener el ritmo alto para Cristian y para Duván, son jugadores que los golpean mucho y con los partidos se acumula la fatiga. Sin buenos profesionales, los cuidaremos un poco. América es una cosa con ellos", afirmó.