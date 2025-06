Polilla dejó en evidencia a Tulio Gómez en América: "no me presto para manoseos"

Infortunadamente, el América de Cali no pudo llegar vivo para afrontar la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I ante el Deportivo Independiente Medellín, equipo que consiguió el boleto de manera anticipada. Jorge ‘Polilla’ da Silva había sembrado las dudas con su futuro, y, antes de que iniciara el juego, lo confirmó.

Jorge da Silva dialogó en el programa De Taquito con Marino en donde afirmó su salida, “he tomado una decisión más allá de lo que el club pueda decidir. Hemos decidido por parte del cuerpo técnico dar por finalizado nuestro vínculo con el club y ver qué otras opciones pueden haber para seguir trabajando y desearle lo mejor a América, como siempre”.

Expresó su anhelo de conseguir la victoria definitiva en su camino con América, pero todo quedó en un empate a un tanto con Medellín finalista. Además, afirmó irse con tranquilidad, pero con la tristeza, dado que se trata de un club al que le guarda mucho cariño y aprecio.

Después del compromiso ante Medellín, el entrenador uruguayo reveló una de las razones por las que dejó al América. Su relación con el dueño, Tulio Gómez. De Marcela, hija de Tulio y presidenta del club, afirmó que hubo mucho respeto, pero sentenció que no esperaba prestarse para “manoseos”.

“ME VOY SATISFECHO CON LO QUE PUDE APORTAR”; ‘POLILLA’ DA SILVA

En la rueda de prensa posterior al empate contra el Medellín, ‘Polilla’ demostró estar satisfecho con las decisiones que tomó de dejar al América e indicó las razones que lo llevaron a una salida, “América tiene un dueño que es el que toma las últimas decisiones. Con Marcela (Gómez) tengo una relación muy buena, siempre hubo mucho respeto e intención de que el club mejorara”, inició el uruguayo.

América tuvo dos torneos buenos sumándose a la parte alta de la clasificación regular, pero en cuadrangulares no pudieron dar el golpe. Mejoraron la base y encontraron juveniles que fueron soluciones y hasta fueron convocados a la Selección Colombia Sub-20.

Con eso anterior, Jorge da Silva indicó estar “me voy muy satisfecho. Fue muy importante lo que aportamos a la institución para que todo funcionara de muy buena manera. En un año el América no tuvo problemas internos, malas conductas, indisciplina y todo eso se logró porque los muchachos se comprometieron y me respondieron muy bien”.

“NO ME VOY A PRESTAR PARA MANOSEOS”; JORGE DA SILVA

Continuando por las razones que lo hicieron tomar la decisión, indicó que, “las decisiones más importantes no las toma Marcela y yo con Tulio prácticamente no tuve contacto. No lo vi en el club y las veces que me encontraba con él fueron casuales y no crucé más de dos o tres palabras. Él hizo unas declaraciones de que para que continuara tenía que ser campeón y tiene todo el derecho porque es el dueño, pero creo que no merecía en ese momento esas palabras de él”.

Desarrollando este tema, afirmó que, “no tiene conocimiento de lo que uno le dio a este club y él, tiene todo derecho, pero no me voy a prestar para manoseos, eso quizá fue una de las cosas que me llevó a tomar la decisión antes de reunirme, pero no encontré un ambiente acorde para seguir trabajando”.

América se despide de Jorge ‘Polilla’ da Silva, pero, según las declaraciones del entrenador uruguayo, su adiós ya parecía estar cantado en el club, dado que la condición para su continuidad era que quedara campeón, una de las grandes exigencias para un elenco histórico y grande como el escarlata.