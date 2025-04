'Polilla' estalló tras ganarle al Cali: "La gente tiene poca memoria"

Luego de la victoria 2-0 de América sobre Deportivo Cali, el técnico Jorge "Polilla" Da Silva ofreció su análisis sobre el momento que atraviesa el club. En conferencia de prensa, Da Silva se refirió al entorno, al rendimiento del equipo y a las críticas recibidas en los últimos encuentros.

“No es fácil porque uno no está ajeno de lo que vive alrededor del club. Este es un club muy grande donde el hincha lo único que pretende es que se gane. A veces se es injusto con algunas cosas, otras pueden tener razón, pero cuando yo llegué a América, en el semestre anterior, América venía de 2 semestres que no había clasificado entre los 8. Desde que nosotros llegamos, con este grupo de jugadores, los del semestre anterior y los de este año, América está siendo competitivo en todo lo que juega y está siendo protagonista, peleando tanto el torneo local como haciendo una muy buena presentación en la Copa Sudamericana. Hacía muchos años que América no tenía esa posibilidad de mostrarse en el continente y hoy lo está haciendo con jerarquía, con personalidad”, expresó el entrenador.

Da Silva también habló de su relación con la hinchada, señalando que entiende el malestar cuando los resultados no son positivos, pero defendió el trabajo que viene realizando al frente del plantel. “Yo entiendo que cuando el equipo no juega bien o no gana, el hincha se moleste, pero yo veo que es un sector que realmente pone en duda mi trabajo, yo estoy muy tranquilo porque tengo un grupo de jugadores que me apoyan, me respaldan. Entonces trato de no darle importancia, pero veo que a veces la gente tiene poca memoria y analiza poco lo que es el trabajo de uno”, agregó.

En sus declaraciones, Da Silva hizo referencia a las críticas relacionadas con las sustituciones en partidos recientes, aclarando situaciones específicas en las que jugadores pidieron el cambio por lesión. “Me vengo comiendo dos garrones porque dicen que yo saco a Balanta en Argentina cuando Balanta me pide el cambio porque está lesionado. Pasó lo mismo en un partido aquí cuando sale Duván y sale él también, cuando ellos me piden el cambio. La gente primero tiene que ver o informarse por qué son las sustituciones, o los cambios o lo que hacemos. Es gente que lo único que quiere es hacer daño, que no le importa mucho el América, así que yo estoy tranquilo, mientras que tenga el respaldo y la confianza de los jugadores en el trabajo que estamos haciendo yo estoy feliz”, cerró el técnico.

América sumó tres puntos claves en el clásico, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares del campeonato y abrió ya la puerta de la clasificación.