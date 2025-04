'Polilla' no ocultó nada tras empatar: "Envigado era un rival que me daba miedo"

La jornada 13 de la Liga BetPlay se reanudó el sábado 12 de abril con el encuentro entre Envigado vs América de Cali. Los escarlatas, después de sacar un empate ante Corinthians en la Copa Sudamericana, esperaban sumar de a tres para sacar ventajas en la tabla de posiciones.

América logró mantener el liderato a la espera de que Junior y Millonarios jueguen en la fecha. Sin embargo, las ilusiones se alcanzaron a ir un poco por la apertura en el marcador de Envigado, pero en el momento indicado, Duván Vergara logró emparejar las cosas y sacar un punto en condición de visitante y una unidad de más frente a los atlanticenses y bogotanos en la tabla de posiciones.

Vea también: América salvó el juego vs Envigado, pese a la roja de JuanFer Quintero

Al América se le complicó desde temprano. Juan Fernando Quintero tuvo la jugada más clara en la primera parte con un disparo de tiro libre apenas por encima. Luego, Quintero volvió a ser protagonista, pero para mal dejando al club con un elemento menos. Los escarlatas tuvieron que remar contra la corriente.

Jorge ‘Polilla’ Da Silva trató de hacer variantes en el complemento, en busca de cambiar la cara que tenía el América. Le sirvieron para ordenarse. Tras el gol de Envigado, los antioqueños cedieron el balón y la visita empató. El entrenador uruguayo explicó las dificultades que tuvo en el partido, más allá de la expulsión de Juan Fernando Quintero.

“LA HORA NO ES NORMAL PARA JUGAR AL FÚTBOL”, JORGE DA SILVA

El entrenador uruguayo indicó varios temas que le preocuparon a lo largo del partido, especialmente en el primer tiempo. No solo fue la expulsión sufrida, pues relató que, “uno no espera tener una expulsión. Es real, el clima estaba muy pesado, la hora del partido no es normal para jugar al fútbol y se pone el partido muy cuesta arriba. No arrancamos bien el partido. Estábamos lejos de hacer lo que hicimos en otros partidos”.

Destacó la actitud del segundo tiempo y la rebeldía para buscar el empate con un jugador menos. Sin embargo, concluyó que, “me voy preocupado porque no era el partido que esperábamos hoy”. ‘Polilla’ también afirmó que fue un juego con mucha intensidad, “genera malestar afuera estos partidos”.

La expulsión fue un desafío, especialmente por el jugador que se tuvo que ir, “es difícil ante un equipo joven, dinámico y en una cancha complicada por la temperatura. Estamos conscientes de que estamos lejos de rendir lo que hicimos contra Corinthians. La idea era despertar un poco, pero surgió la casta de algunos jugadores”.

Le puede interesar: Hincha de Racing explotó con Leonel Álvarez: “Nos ganó Pedro El Escamoso”

América ya piensa en el próximo partido que será nada más ni nada menos que contra Millonarios en el Pascual Guerrero, “vamos a encarar lo que se viene evaluando día a día. Es un clásico del fútbol y trataremos de prepararnos de la mejor manera. Sabemos que no contaremos con JuanFer, pero trataremos de buscar el sustituto con otra característica”.

Jugar la Sudamericana y la Liga BetPlay genera prioridades, “son dos torneos diferentes, en uno tienes la posibilidad internacional y el otro, ser local. Se lo dije en la charla técnica, este era un partido que me generaba preocupación porque veníamos de jugar un partido muy intenso frente a un gran rival y en un estadio lleno, al jugador le cuesta cambiar el chip en el torneo local como lo hace en el plano internacional”.