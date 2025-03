Polilla no tuvo filtros y estalló contra el arbitraje de la Liga Betplay

Análisis del partido y rendimiento de la nómina alternativa

“Contento por el resultado, contento por los muchachos que actuaron hoy porque compitieron bien. Hicimos un gran primer tiempo, asfixiamos al rival, podíamos hacer un gol más. En el segundo tiempo el ritmo fue menor”.

Descargo sobre los arbitrajes

“No sé qué está pasando con America de Cali. En los últimos partidos siempre hubo situaciones en contra nuestra. No digo que el árbitro haya estado mal, pero en el penal que nos cobran hay una falta clara antes. Fui delantero y siempre que tocabas a un defensa era falta en ataque. El gol anulado tampoco lo veo claro. No sé si es mala suerte, pero no nos favorecen. Tendremos que ganar con holgura para que estos partidos no se nos compliquen”.

“Digo que tenemos mala suerte para no meterme en ningún problema y nos prepararemos para hacer las cosas para ganar con holgura y no complicarnos con estos temas”.

Opinión sobre el rendimiento de los árbitros

“Son profesionales y son conscientes de que hay esperar su momento y aprovecharlo y lo hicieron bien. Viene un calendario complicado y demostraron que se puede confiar en ellos”.

Rotación de la nómina y expectativa por la Copa Sudamericana

“Queremos arrancar con buen pie la Sudamericana, tuvimos la posibilidad de darle descanso a la gran mayoría del plantel. Los que habían jugado el otro día que entraron hoy lo hicieron algunos minutos. El caso de Juanfer que queríamos que hiciera un poco más de fútbol porque no había tenido competencia en esos 15 días que se había ido con la Selección”.

Por ahora, América ya piensa en su estreno en la fase de grupos del torneo continental. El equipo de Polilla viajó hacia Uruguay para medirse a Racing de Montevideo, el próximo miércoles 2 de abril.