'Polilla' prendió las alarmas en América: "Me voy preocupado"

En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali empató 0-0 frente a Millonarios este miércoles en partido correspondiente a la Liga Betplay. Al término del encuentro, el técnico Jorge 'Polilla' Da Silva entregó sus impresiones en rueda de prensa, centrando sus declaraciones en la falta de gol del equipo y la necesidad de mejorar de cara a los próximos compromisos.

“Intentamos y fuimos a todo momento a buscar la victoria. América fue al frente, equivocamos en algunas decisiones. El equipo fue ordenado hasta el último cuarto, nos faltó convicción para buscar el gol. Hay que seguir trabajando y buscar los caminos para llegar el gol. América venía de un rendimiento alto y en los últimos partidos nos ha faltado eso”, expresó Da Silva.

Durante su intervención, el entrenador uruguayo hizo énfasis en el desempeño ofensivo del equipo y la dificultad para generar oportunidades en el arco rival. “Nos preocupa la falta de gol en estos juegos. América venía convirtiendo y ahora se nos está cerrando el arco y tampoco estamos generando muchas opciones. A (Rodrigo) Holgado lo estamos llevando de a poco y Juanfer nos da mucho y no estuvo. Hay aspectos que aclaran la situación, pero con lo que teníamos en cancha debimos generar más”.

Respecto al planteamiento del rival, Da Silva reconoció el trabajo del equipo contrario y valoró la capacidad de Millonarios para mantener el resultado. “Me voy preocupado cuando las cosas no salen de la mejor manera. Pese a la juventud de Millonarios, el plantel viene ganando varios partidos, no podemos minimizar lo que hicieron. El partido lo tuvimos controlado, solo faltó la generación de juego y el gol”.

En cuanto a las alternativas empleadas durante el encuentro, el técnico habló sobre el reemplazo de Juan Fernando Quintero y la función de quienes ingresaron. “No tenemos a alguien parecido a Juanfer. Las opciones eran Pipe Gómez y Sebastián Navarro, tuvo algunas situaciones y es un jugador que nos da un juego prolijo, que es vertical, sabíamos que no nos iba a dar lo mismo de Juanfer, pero fue bueno el ingreso del jugador”.

Finalmente, Da Silva abordó el contexto general del rendimiento del equipo. “Los últimos resultados no son los mejores, pero América es uno de los equipos que más goles ha hecho. El análisis no puede ser todo el torneo, si es de estos partidos es válido, pero no se puede decir que lo que estábamos haciendo estaba mal, porque convertíamos y llegábamos. Hay que mejorar, esto pasa también por un tema de confianza y en los próximos partidos queremos reencontrarnos con el gol”.

América enfrentará este sábado 19 de abril a La Equidad en el estadio El Campín de Bogotá a las 4:00 pm (hora Colombia).

