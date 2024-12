Polilla saca el paraguas tras eliminación del América: "errores propios"

América de Cali no vivió un buen partido en su visita a Manizales, pues el equipo sufrió una derrota por tres goles a cero y perdió toda chance de clasificar a la final de la Liga Betplay.

Dos goles de Dayro Moreno y una anotación de Jesús Hernández fueron suficientes para ponerle fin a la esperanza del equipo Escarlata de llegar con vida a la última fecha de los cuadrangulares.

Tras la derrota, el entrenador del equipo, Polilla Da Silva, manifestó ante los medios su malestar por perder por tres goles y dejó un recado a sus jugadores.

"Mucha tristeza porque se nos acaba una ilusión. El equipo estaba trabajando para disputar la final de la Liga y lamentablemente no nos dio. Creo que por errores propios, no solo en este partido sino en otros. El de hoy fue un partido muy raro. Si miramos las estadísticas, América pateó el doble de veces que Once Caldas, tuvo más posesión de balón, más pases ejecutados y perdimos 3-0. Encontrar una explicación al resultado, difícil y más recién terminado el partido. Nos hacen 3 goles de pelota quieta. Generamos una cantidad de ocasiones claras. La fortuna, nos apresuramos, tomamos malas decisiones y no pudimos convertir ninguna. Ellos fueron efectivos", mencionó.

Además, el entrenador felicitó al Once Caldas por el partido jugado, pues ahora el equipo de Manizales es líder del grupo B de los cuadrangulares finales.

"Quiero destacar la entrega de los muchachos porque en todo momento fueron a tratar de buscar el resultado. Lo planteamos así. Buscamos cuando estábamos en desventaja. Es muy difícil. El segundo gol nos pegó muy duro. Es un gol increíble, pero esto es fútbol. Felicitar a Once Caldas. Fue eficaz y nosotros nos quedamos con las ganas. Nos queda disputar una final muy importante. Tenemos que cerrar el año de buena manera. Lamento por la gente que nos acompañó como siempre pero no pudimos llevarnos los 3 puntos", destacó.

Del mismo modo, el mandamás reconoció que la temporada aún no termina para el equipo pese a la eliminación, pues todavía deben centrarse en la final de la Copa Betplay contra Atlético Nacional.

"Todo el grupo está muy dolido, pero tenemos una semana para tratar de recomponer lo anímico. Estábamos muy ilusionados con poder llegar a la final. Tenemos una final por delante. Más motivación que esa no podemos tener. Podemos entrar en la historia como el primer plantel en ganar la Copa. Hay muchas cosas. Tenemos un par de días para levantarnos, recuperarnos e ilusionarnos con terminar el año de la mejor manera. Hay motivos muy grandes. Apelo a la grandeza del futbolista, a su inteligencia, a que valore lo que estamos por jugar. No es fácil llegar a una final y nosotros nos lo ganamos. La tarea será tratar de levantar al grupo en lo anímico y pelear esa pelea con todo".