Polilla señaló a los hinchas tras victoria de América ante Junior: “me cuesta entender”

América respondió con nómina alterna al desafío del Junior

El entrenador también se refirió al buen trabajo que realizó el equipo pese a contar con algunas bajas, donde Jan Lucumí tuvo que desempeñarse como centro delantero y el juvenil Kevin Angulo (de apenas 16 años) tuvo que hacer presencia en el partido.

“Acá no hay excusas, venimos trabajando 4-5 meses pensando en llegar a esta instancia de la mejor manera. Hay compañeros que no han podido estar por una u otra razón, pero eso no iba a ser justificación para no sacar una victoria de acá. Se pudo lograr y esto un plantel. Hay un equipo base, pero los que están trabajando, esperaron su oportunidad y tenían que responder y lo hicieron de muy buena manera y no sentimos las ausencias”, aseguró el ‘Polilla’.

“Fue una victoria sufrida, sabíamos que iba a ser un partido difícil, ese gol que recibimos al minuto nos hizo reaccionar de buena manera. Sabíamos que íbamos a correr riesgos porque Junior es un equipo con mucha transición, pero me encantó lo que hizo el equipo, siempre fue a buscar la victoria”, añadió el DT.