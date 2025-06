‘Polilla’ señaló el responsable del mal momento de América: “Es muy difícil”

“POCO PARA ANALIZAR CUANDO SE JUEGAN FINALES Y PARTIDOS IMPORTANTES”, JORGE DA SILVA

Es difícil poder sacar conclusiones de una derrota 1-3 que no se daba desde hace más de 60 años. En el Pascual Guerrero, los tres goles del Tolima fueron causados por errores de América. El primero, en un gol en contra de Daniel Bocanegra, el segundo, un rebote que dejó Jorge Soto y el tercero, un contragolpe letal.

Jorge da Silva afirmó que, “veníamos trabajando para alcanzar el objetivo y el no poder lograr la victoria y estar en una situación complicada, genera tristeza en todo el grupo. Muy poco para analizar cuando estás jugando finales y partidos importantes. No se pueden cometer los errores que cometimos.

No podemos recibir un gol a los 20 segundos del segundo tiempo porque el primer tiempo, más allá del gol de Tolima, trabajamos muy bien, tranquilos, manejando bien la pelota, pero en el segundo tiempo fue totalmente diferente. Ese gol nos llevó a seguir cometiendo errores, no encontramos el juego colectivo del primer tiempo, cometimos errores en defensa y es difícil ganar un partido cuando das tanta ventaja”.

Le puede interesar: [Vídeo] Vidal no para: peleó con compañero de Colo Colo en pleno partido

Siguiendo por la misma línea de los errores que tuvo a lo largo de los 90 minutos, el entrenador del América siguió precisando, “el primer gol es algo que lo habíamos visto, sabíamos que trabajan bien los tiros de esquina e increíblemente recibimos ese gol que nos pegó, pero que no desacomodó al equipo. El segundo sí es un golpe muy duro con una serie de errores”.

Además, encontró al responsable de la derrota, “cuando das tanta ventaja es muy difícil, acá no vamos a responsabilizar a nadie individualmente, si hay un responsable ese soy yo, pero tenemos que levantarnos, aún tenemos una posibilidad, ya no depende de nosotros, pero Tolima va a ir también a jugarse esa chance ante Medellín y si se da el resultado será un envión anímico para el equipo”.

EL MAL NIVEL QUE DEMUESTRA EL AMÉRICA EN CUADRANGULARES

Con respecto a lo que se vio en la fase regular, América no ha podido mantenerse en ese mismo nivel ni tampoco en lo hecho en la Copa Sudamericana en fase de grupos. Jorge da Silva sentenció que el club ha bajado considerablemente, “habíamos recibido gol en los tres partidos y tuvimos que remontar un resultado adverso. Hablamos del tema de concentración, de actitud y que no podía volver a pasar”.

Lea también: Gandolfi confesó lo que le faltaba para ganar de visitante tras el 2-1 ante Santa Fe

Afirmó que los errores no pueden volver a aparecer y menos en estos encuentros, “se vuelven a cometer y errores y si hay algo que hemos tenido rendimientos no del todo aceptables, creo que ha sido en el sector defensivo. En las finales bajamos rendimientos individuales más que colectivos y es difícil poder competir en finales cuando defensivamente no das seguridad”.