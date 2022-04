Pompilio se despacha con Tulio: “hubiera preferido que me lo dijera directamente”

Está por cumplirse una semana desde la desvinculación de Juan Carlos Osorio de América de Cali y no ha dejado de generar ruido el desenlace de esta relación.

A la salida del DT, fue Pompilio Páez -su asistente- quien se hizo cargo del plantel en el duelo ante Millonarios, en el cual el 'diablo' venció 3-2, dejando buenas impresiones.

No obstante, el tema pasa por una declaración del propio Páez quien mediante un diálogo con 'Supercombo del Deporte' de RCN Radio, en donde habló de cómo fue el proceso para el planteamiento contra los azules y no se olvidó del directivo Tulio Gómez.

"Osorio es un técnico al que le gusta atacar, y yo solo hice un ajuste para defender mejor", dijo en principio Pompilio, dando la mayor parte del crédito al DT.

Sin embargo, sí dejó claro algo que no le gustó previo al partido en mención, pues "yo hubiera preferido que Tulio Gómez me dijera a mi directamente que no colocara línea de tres frente a Millonarios, no por otros medios".

Asimismo, recordó que "yo acepto todas las sugerencias", dando a entender que siempre está presto para debatir previo a los compromisos con el fin de tomar la mejor decisión posible.

Entre tanto, Pompilio Páez dejó entrever su intención de continuar formando equipo con Juan Carlos Osorio, pues "yo estoy trabajando con el técnico más ganador del fútbol colombiano".

Ahora, el América de Cali espera hacer oficial cuanto antes el arribo de su nuevo cuerpo técnico el cual probablemente estará comandado por el brasileño Alexandre Guimaraes, quien comandó al equipo para el título liguero de 2019.