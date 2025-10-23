Por feo gesto: Teo Gutiérrez protagoniza nueva polémica

El experimentado delantero Teófilo Gutiérrez protagonizó una nueva polémica este jueves 23 de octubre previo al partido que disputará Junior de Barranquilla contra América de Cali el viernes 24 de octubre en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

A través de las redes sociales se dio a conocer un video en el que Gutiérrez le hace un feo gesto a una persona, justo antes de subirse al bus que transportó al plantel desde el hotel de concentración al aeropuerto Ernesto Cortissoz.

En las imágenes se ve a Teo hacer pistola y además lanzar un insulto.