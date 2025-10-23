Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 17:24
Por feo gesto: Teo Gutiérrez protagoniza nueva polémica
El experimentado delantero protagonizó una nueva polémica.
El experimentado delantero Teófilo Gutiérrez protagonizó una nueva polémica este jueves 23 de octubre previo al partido que disputará Junior de Barranquilla contra América de Cali el viernes 24 de octubre en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.
A través de las redes sociales se dio a conocer un video en el que Gutiérrez le hace un feo gesto a una persona, justo antes de subirse al bus que transportó al plantel desde el hotel de concentración al aeropuerto Ernesto Cortissoz.
En las imágenes se ve a Teo hacer pistola y además lanzar un insulto.
Así tratan los jugadores de @JuniorClubSA a los periodistas. Ni hablar de lo que dirán y harán otros.— Sergio Vargas Cuesta (@Sergiovacu) October 23, 2025
Teo viene y me hace “🖕🏼” y me dice “sapo hp”. Al menos de mi parte nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador. pic.twitter.com/kxeErfchkd
El comunicado Sergio Vargas fue quien dio a conocer la grabación al asegurar que las palabras dichas por Teo fueron "sapo Hp".
Horas después, el propio Vargas realizó una publicación en sus redes sociales asegurando que Teófilo Gutiérrez se comunicó con él para manifestar que el gesto no iba dirigido a su persona.
Cómo VER EN VIVO América Vs Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay
El partido entre América de Cali contra Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay se jugará este viernes 24 de octubre a partir de las 8:10 de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por Win Sports y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Antena 2