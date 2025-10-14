Actualizado:
Por fin volvió! Referente de Millonarios reapareció entre los convocados
El conjunto embajador se juega una final frente a Pereira.
El conjunto embajador dio a conocer los convocados para el partido de la fecha 15 de la liga Betplay, partido que será una final para ambos equipos si quieren seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares semifinales. El partido entre Millonarios y Pereira podría dejar a los azules a un paso de los ocho, sobre todo teniendo en cuenta que esta fecha todos los resultados jugaron a favor de los equipos que sueñan con meterse.
La gran sorpresa se dio antes del partido, noticia que deja a todos los hinchas embajadores ilusionados.
Volvió el capitán
En redes sociales Millonarios ya había presumido el regreso de David Mackalister Silva a los entrenamientos con el grupo y se empezaba a especular con el pronto regreso del capitán, si bien no se sabía exactamente cuanto, pues a través de sus redes sociales el equipo azul confirmó los convocados para el partido y el nombre "14. David M. Silva" volvió a aparecer despertando el júbilo entre los aficionados.
Silva que sufrió una lesión de rodilla a principio de año tuvo una larga recuperación que no se esperaba fuera así de extensa, con dos recaídas pero con las ganas intactas siguió entrenando y terminó su proceso de reacondicionamiento lo que le permite volver a tener la posibilidad de jugar un partido, cosa que no hace desde el 11 de febrero de este año.
💪💙🔥✨ Con el regreso de nuestro Capitán, estamos listos para viajar a la Perla del Otún.— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 14, 2025
▶️ Estos son nuestros 20 jugadores convocados para enfrentar mañana al Deportivo Pereira.#HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/4CrU5PqlEI
Mucho más que solo un jugador
Mackalister Silva es el corazón de Millonarios. No solo por lo que hace dentro de la cancha, sino por lo que representa. Es el jugador que da equilibrio, el que marca el ritmo del equipo y el que aparece cuando las cosas se complican. Su liderazgo, experiencia y conexión con la hinchada lo han convertido en un referente absoluto. Además, su compromiso con el club va más allá del rendimiento: siente la camiseta, la defiende y contagia esa entrega al resto del plantel. En los últimos años, ha sido clave en los títulos, en el juego colectivo y en mantener la identidad futbolística que distingue a Millonarios.
Millonarios visitará a Deportivo Pereira mañana 15 de octubre a las 6:20p.m. en donde buscará acercarse cada vez más al selecto grupo de los ocho.
