¿Por qué descendió Envigado si Unión tiene peor promedio?

Todo es cuestión del promedio

La razón de por qué Envigado ya está descendido si tiene mejor promedio que Unión Magdalena es netamente matemática, todo por el sistema del promedio en el futbol colombiano. Recordemos que en Colombia los descendidos no se deciden por la posición en la tabla anual sino por la tabla de promedios, en donde se tienen en cuenta los puntos obtenidos por partido en los últimos tres años.

Acá está la diferencia con el equipo de Santa Marta, Unión por ser uno de los recién ascendidos no divide por tres años sino únicamente por los partidos que ha jugado en el año que lleva en la A, por lo que cada victoria es mucho más significativa que la del resto de equipos. El equipo samario matemáticamente todavía no está descendido pero la situación es realmente preocupante, si bien todavía puede salvarse tiene que hacer un cierre casi que perfecto.

Hay otros tres equipos en la mira, Llaneros que está a 13 puntos de Unión con 18 por jugar, otro es La Equidad que para alcanzarlo Unión debería hacer 18 de 18 y el último es el Boyacá Chicó, el más complicado, pero para mandarlos a la B Unión tiene que hacer mínimo 13 puntos, si hace 12 así Chicó pierda todos los partidos salvará la categoría.