Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 10:07
¿Por qué descendió Envigado si Unión tiene peor promedio?
Tras perder en esta fecha Envigado se convirtió en el primer descendido de este año en la liga Betplay.
Envigado llevaba ya 17 años consecutivos en la primera categoría, pero después de varias temporadas muy malas el equipo conocido como la cantera de héroes no pudo salvar la categoría y el próximo año jugará en la B. El equipo del sur de Medellín no aguantó más el mal momento y confirmó su descenso después de la derrota con Bucaramanga el pasado fin de semana.
Ahora, la duda surge cuando se mira la tabla del descenso en la que curiosamente el equipo descendido no es el que ocupa la última posición, esto tiene una explicación de por qué el Unión Magdalena no ha descendido aún.
Todo es cuestión del promedio
La razón de por qué Envigado ya está descendido si tiene mejor promedio que Unión Magdalena es netamente matemática, todo por el sistema del promedio en el futbol colombiano. Recordemos que en Colombia los descendidos no se deciden por la posición en la tabla anual sino por la tabla de promedios, en donde se tienen en cuenta los puntos obtenidos por partido en los últimos tres años.
Acá está la diferencia con el equipo de Santa Marta, Unión por ser uno de los recién ascendidos no divide por tres años sino únicamente por los partidos que ha jugado en el año que lleva en la A, por lo que cada victoria es mucho más significativa que la del resto de equipos. El equipo samario matemáticamente todavía no está descendido pero la situación es realmente preocupante, si bien todavía puede salvarse tiene que hacer un cierre casi que perfecto.
Hay otros tres equipos en la mira, Llaneros que está a 13 puntos de Unión con 18 por jugar, otro es La Equidad que para alcanzarlo Unión debería hacer 18 de 18 y el último es el Boyacá Chicó, el más complicado, pero para mandarlos a la B Unión tiene que hacer mínimo 13 puntos, si hace 12 así Chicó pierda todos los partidos salvará la categoría.
Esto le queda a Unión para intentar salvarse
El equipo de Santa Marta todavía tiene 6 fechas pendientes en las que tendrá que sumar casi que todos los puntos para salvarse, desde la próxima fecha ya empieza a complicarse, visitará al líder Bucaramanga y después recibirá a Envigado, visita a Once Caldas, recibe a Tolima y las dos últimas fechas irá a Cali a jugar frente a América para después recibir a Fortaleza.
Un calendario realmente exigente sobre todo teniendo en cuenta la necesidad del Unión Magdalena.
Fuente
Antena 2